Android Auto : Google confirme l’arrivée imminente d’une fonction très attendue

Google avait promis que les applications vidéo arriveraient sur Android Auto avant la fin de l’année. Lors du Sommet des développeurs Android, le géant de Mountain View a confirmé qu’elles seraient “bientôt disponibles”, sans toutefois donner davantage de précisions.

Google avait annoncé qu’une énorme mise à jour d’Android Auto était en préparation à l’occasion de l’Android Show organisé en mai dernier. Outre une grosse refonte visuelle et l’introduction de la navigation 3D immersive, le géant avait promis de rendre le système embarqué compatible avec les applications vidéo comme YouTube avant la fin de l’année. Mais qu’en est-il alors que l’échéance se rapproche ?

Lors de l’Android Dev Summit, organisé les 28 et 29 octobre, Google a dévoilé un tableau actualisé sur la disponibilité de certaines catégories d’applications sur Android Auto et les voitures équipées de Google. On y apprend que les applications vidéo seront “bientôt disponibles” sur AA. Aucune version bêta n’a visiblement été lancée, et le constructeur n’a communiqué aucun calendrier plus précis. Il n’est donc pas dit que le lancement soit effectif avant la fin de 2026.

🚗 The number of app categories that @AndroidDev can deploy to Android Auto & Cars with Google built-in has grown so much since I last checked 🤯#AndroidDevSummit pic.twitter.com/23PJrnMLAk — Mishaal Rahman (@MishaalRahman) October 28, 2026

La lecture vidéo arrive sur Android Auto, YouTube est la première app confirmée

Sur les voitures équipées de Google, les applications vidéo ont en revanche déjà commencé à être déployées. Les navigateurs Web sont également annoncés comme “bientôt disponibles” sur Android Auto, tandis qu’ils sont en phase bêta sur Android Automotive. Enfin, comme nous l’évoquions il y a quelques semaines, les jeux sont d’ores et déjà accessibles sur les deux plateformes.

Pour rappel, les applications vidéo fonctionnent uniquement lorsque le véhicule est à l’arrêt, pour des raisons logiques de sécurité routière. Dès que le conducteur démarre, la lecture vidéo s’interrompt automatiquement, laissant place à un flux audio. Idem pour les jeux et les navigateurs Web, accessibles exclusivement lorsque vous stationnez.

L’objectif est de permettre aux automobilistes et à leurs passagers de se divertir pendant les temps d’attente à bord du véhicule, notamment lors de la recharge d’une voiture électrique ou lors d’une pause prolongée sur une aire d’autoroute.