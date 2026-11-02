Prime Video : les nouveautés de novembre, une série attendue fait son grand retour

Le mois de novembre s’annonce riche en nouveautés pour les abonnés Prime Video. La plateforme de SVOD va accueillir une kyrielle de films et séries dont la saison 3 des Anneaux de Pouvoir. On fait le point sur les ajouts.
Après avoir découvert Carrie, adaptation en série du premier roman de Stephen King, les abonnés de Prime Video peuvent se frotter les mains. Le catalogue de la plateforme d’Amazon va considérablement s’enrichir en novembre. Parmi les nouveautés les plus attendues figurent évidemment la saison 3 de la série Les Anneaux de Pouvoir.
Cinq ans après la chute d’Eregion, Sauron poursuit son œuvre destructrice et s’attelle désormais à forger l’Anneau unique “pour les gouverner tous”. Face à cette menace grandissante, quelques Nains, Hommes, Elfes et Magiciens doivent faire cause commune pour empêcher la Terre du Milieu de tomber sous son emprise maléfique.
Les quatre premiers épisodes seront disponibles dès le 11 novembre. Deux épisodes supplémentaires arriveront le 18 novembre, avant la mise en ligne des deux derniers le 25 novembre.
Prime Video va également lever le voile ce mois-ci sur le biobic Madden. Nicolas Cage y incarne John Madden, légende du football américain. Le film retrace son parcours, de son ascension à la tête des Raiders d’Oakland, avec son ami et dirigeant Al Davis (Christian Bale), jusqu’à sa reconversion en commentateur sportif et à la création du célèbre jeu vidéo Madden NFL.
D’autres nouveautés seront ajoutées tout au long du mois. Voici le calendrier complet :
Prime Video : quelles nouveautés arrivent dans le catalogue en novembre ?
Films
- La Panthère rose 2 : 1er novembre
- Tank Girl : 1er novembre
- Soul Plane : 1er novembre
- Delta Force : 1er novembre
- Cody Banks : Agent secret : 1er novembre
- Cody Banks Agent secret 2 : Destination Londres : 1er novembre
- Le Dernier Tango à Paris : 1er novembre
- La Mutante : 1er novembre
- Valley Girl : 1er novembre
- Les Segpa : 1er novembre
- Snowpiercer : Le Transperceneige : 1er novembre
- Millénium : Les Hommes qui n’aimaient pas les femmes : 1er novembre
- Annie Hall : 1er novembre
- Gretel & Hansel : 1er novembre
- Adorables : 1er novembre
- The Wolf of Snow Hollow : 1er novembre
- Esprit de famille : 1er novembre
- Zaï Zaï Zaï Zaï : 1er novembre
- Belle comme la femme d’un autre : 1er novembre
- Le Grinch : 1er novembre
- Pendez-les haut et court : 1er novembre
- Un crime dans la tête : 1er novembre
- Un Noël chez les Loud : 1er novembre
- Le Monde de Narnia : L’Odyssée du Passeur d’Aurore : 1er novembre
- Kung Fu Panda : 1er novembre
- Legend : 1er novembre
- The Tourist : 1er novembre
- La Course au jouet : 1er novembre
- Be Cool : 1er novembre
- La Panthère rose (1963) : 1er novembre
- La Panthère rose : 1er novembre
- Dragons : 1er novembre
- L’Origine du monde : 1er novembre
- La Machine à démonter le temps : 1er novembre
- La Machine à démonter le temps 2 : 1er novembre
- Les 2 sirènes : 1er novembre
- Sans identité : 1er novembre
- Jeepers Creepers : Le Chant du diable 2 : 1er novembre
- Get Shorty (Stars et truands) : 1er novembre
- The Mongoose : 4 novembre
- Transformers : 5 novembre
- Transformers 2 : La Revanche : 5 novembre
- Transformers : L’Âge de l’extinction : 5 novembre
- Transformers: The Last Knight : 5 novembre
- John Wick : 6 novembre
- John Wick 2 : 6 novembre
- John Wick: Chapitre 3 – Parabellum : 6 novembre
- John Wick : Chapitre 4 : 6 novembre
- La Malédiction de la Dame blanche : 10 novembre
- Sexy Dance : 15 novembre
- La Deuxième Étoile : 15 novembre
- Horse Soldiers : 15 novembre
- Hunger Games : La Ballade du serpent et de l’oiseau chanteur : 15 novembre
- Anastasia : 15 novembre
- Madden : 18 novembre
- The Last Meal : 19 novembre
- Menteurs parfaits : 20 novembre
- Star Trek : 20 novembre
- Star Trek : Sans limites : 20 novembre
- Star Trek Into Darkness : 20 novembre
- Star Trek: Nemesis : 20 novembre
- Clashing Through the Snow : 23 novembre
- World War Z : 25 novembre
- Annihilation : 25 novembre
- Lolita malgré moi : 25 novembre
- Tonnerre sous les tropiques : 25 novembre
- Dumb Money : 29 novembre
- Sonic, le film : 30 novembre
- Sonic 2, le film : 30 novembre
Séries
- Desperate Housewives (saisons 1 à 8) : 1er novembre
- Chicago Police (saisons 1 à 4) : 1er novembre
- Heroes (saisons 1 à 4) : 1er novembre
- The Walking Dead (saison 11) : 1er novembre
- The Greatest (saison 1) : 4 novembre
- Campus Drivers (saison 1) : 6 novembre
- Les Anneaux de pouvoir (saison 3, épisodes 1 à 4) : 11 novembre
- Les Anneaux de pouvoir (saison 3, épisodes 5 et 6) : 18 novembre
- Les Anneaux de pouvoir (saison 3, épisodes 7 et 8) : 25 novembre
- Body of Proof (saisons 1 à 3) : 12 novembre
- Koba LaD : Demain j’arrête (saison 1) : 14 novembre
- Blade Runner 2099 (saison 1) : 25 novembre
Émissions et spectacles
- Gad Elmaleh : Lui-même : 6 novembre
- Mascarade : 20 novembre