Prime Video : les nouveautés de novembre, une série attendue fait son grand retour

Le mois de novembre s’annonce riche en nouveautés pour les abonnés Prime Video. La plateforme de SVOD va accueillir une kyrielle de films et séries dont la saison 3 des Anneaux de Pouvoir. On fait le point sur les ajouts.

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Après avoir découvert Carrie, adaptation en série du premier roman de Stephen King, les abonnés de Prime Video peuvent se frotter les mains. Le catalogue de la plateforme d’Amazon va considérablement s’enrichir en novembre. Parmi les nouveautés les plus attendues figurent évidemment la saison 3 de la série Les Anneaux de Pouvoir.

Cinq ans après la chute d’Eregion, Sauron poursuit son œuvre destructrice et s’attelle désormais à forger l’Anneau unique “pour les gouverner tous”. Face à cette menace grandissante, quelques Nains, Hommes, Elfes et Magiciens doivent faire cause commune pour empêcher la Terre du Milieu de tomber sous son emprise maléfique.

Les quatre premiers épisodes seront disponibles dès le 11 novembre. Deux épisodes supplémentaires arriveront le 18 novembre, avant la mise en ligne des deux derniers le 25 novembre.

Prime Video va également lever le voile ce mois-ci sur le biobic Madden. Nicolas Cage y incarne John Madden, légende du football américain. Le film retrace son parcours, de son ascension à la tête des Raiders d’Oakland, avec son ami et dirigeant Al Davis (Christian Bale), jusqu’à sa reconversion en commentateur sportif et à la création du célèbre jeu vidéo Madden NFL.

D’autres nouveautés seront ajoutées tout au long du mois. Voici le calendrier complet :

Prime Video : quelles nouveautés arrivent dans le catalogue en novembre ?

Films

La Panthère rose 2 : 1er novembre

Tank Girl : 1er novembre

Soul Plane : 1er novembre

Delta Force : 1er novembre

Cody Banks : Agent secret : 1er novembre

Cody Banks Agent secret 2 : Destination Londres : 1er novembre

Le Dernier Tango à Paris : 1er novembre

La Mutante : 1er novembre

Valley Girl : 1er novembre

Les Segpa : 1er novembre

Snowpiercer : Le Transperceneige : 1er novembre

Millénium : Les Hommes qui n’aimaient pas les femmes : 1er novembre

Annie Hall : 1er novembre

Gretel & Hansel : 1er novembre

Adorables : 1er novembre

The Wolf of Snow Hollow : 1er novembre

Esprit de famille : 1er novembre

Zaï Zaï Zaï Zaï : 1er novembre

Belle comme la femme d’un autre : 1er novembre

Le Grinch : 1er novembre

Pendez-les haut et court : 1er novembre

Un crime dans la tête : 1er novembre

Un Noël chez les Loud : 1er novembre

Le Monde de Narnia : L’Odyssée du Passeur d’Aurore : 1er novembre

Kung Fu Panda : 1er novembre

Legend : 1er novembre

The Tourist : 1er novembre

La Course au jouet : 1er novembre

Be Cool : 1er novembre

La Panthère rose (1963) : 1er novembre

La Panthère rose : 1er novembre

Dragons : 1er novembre

L’Origine du monde : 1er novembre

La Machine à démonter le temps : 1er novembre

La Machine à démonter le temps 2 : 1er novembre

Les 2 sirènes : 1er novembre

Sans identité : 1er novembre

Jeepers Creepers : Le Chant du diable 2 : 1er novembre

Get Shorty (Stars et truands) : 1er novembre

The Mongoose : 4 novembre

Transformers : 5 novembre

Transformers 2 : La Revanche : 5 novembre

Transformers : L’Âge de l’extinction : 5 novembre

Transformers: The Last Knight : 5 novembre

John Wick : 6 novembre

John Wick 2 : 6 novembre

John Wick: Chapitre 3 – Parabellum : 6 novembre

John Wick : Chapitre 4 : 6 novembre

La Malédiction de la Dame blanche : 10 novembre

Sexy Dance : 15 novembre

La Deuxième Étoile : 15 novembre

Horse Soldiers : 15 novembre

Hunger Games : La Ballade du serpent et de l’oiseau chanteur : 15 novembre

Anastasia : 15 novembre

Madden : 18 novembre

The Last Meal : 19 novembre

Menteurs parfaits : 20 novembre

Star Trek : 20 novembre

Star Trek : Sans limites : 20 novembre

Star Trek Into Darkness : 20 novembre

Star Trek: Nemesis : 20 novembre

Clashing Through the Snow : 23 novembre

World War Z : 25 novembre

Annihilation : 25 novembre

Lolita malgré moi : 25 novembre

Tonnerre sous les tropiques : 25 novembre

Dumb Money : 29 novembre

Sonic, le film : 30 novembre

Sonic 2, le film : 30 novembre

Séries

Desperate Housewives (saisons 1 à 8) : 1er novembre

Chicago Police (saisons 1 à 4) : 1er novembre

Heroes (saisons 1 à 4) : 1er novembre

The Walking Dead (saison 11) : 1er novembre

The Greatest (saison 1) : 4 novembre

Campus Drivers (saison 1) : 6 novembre

Les Anneaux de pouvoir (saison 3, épisodes 1 à 4) : 11 novembre

Les Anneaux de pouvoir (saison 3, épisodes 5 et 6) : 18 novembre

Les Anneaux de pouvoir (saison 3, épisodes 7 et 8) : 25 novembre

Body of Proof (saisons 1 à 3) : 12 novembre

Koba LaD : Demain j’arrête (saison 1) : 14 novembre

Blade Runner 2099 (saison 1) : 25 novembre

Émissions et spectacles