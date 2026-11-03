Android Auto : votre Samsung Galaxy ne se connecte plus depuis One UI 9 ? Google déploie un correctif

Android Auto refuse de démarrer ou décroche en pleine route depuis votre passage à One UI 9 ? Plusieurs Galaxy sont touchés et Google a fini par réagir. Un correctif est en cours de déploiement, mais personne ne sait quand il arrivera sur votre téléphone.

Depuis One UI 9, Android Auto peut refuser de démarrer ou décrocher en route sur certains Galaxy. © Alex Photo Stock

Depuis One UI 9, la surcouche de Samsung basée sur Android 17, des propriétaires de Galaxy rencontrent des soucis de connexion avec Android Auto, rapporte Android Authority. Google affirme qu’une mise à jour corrective se déploie, selon Android Police.

Quels symptômes avec One UI 9 ?

Android Auto ne se connecte pas du tout, se coupe au hasard ou diffuse un son qui saccade, un défaut qui empirerait après la mise à jour. Sur l’écran de la voiture, l’affichage reste parfois vide, décrit Phonandroid.

Quels Galaxy sont concernés ?

Des Galaxy S26, S24 Ultra et A55 sont cités. Un propriétaire de S25 Edge a testé deux autres Samsung restés sous One UI 8.5 : les deux se connectaient sans accroc. Le S24 Ultra, lui, a présenté le défaut après sa mise à jour. Tous les téléphones ne sont pas touchés, précise Clubic.

Que dit Google ?

Google avait d’abord confirmé à un propriétaire de A55 que l’équipe Android Auto avait transmis le signalement en interne. Un porte-parole assure désormais qu’un correctif se déploie et que le problème devrait vite disparaître, selon Android Police. Aucun calendrier n’a été communiqué, souligne gHacks.

Que faire en attendant ?

Vider le cache d’Android Auto, refaire l’association Bluetooth ou changer de câble dépanne une partie des cas, indique Phonandroid. Si One UI 9 n’est pas encore installé sur votre Galaxy et que vous utilisez Android Auto tous les jours, mieux vaut patienter.

Les déconnexions ne datent pas d’hier : Google avait déjà dû corriger un bug d’Android Auto 17.2 cet été, et les Galaxy avaient connu un autre défaut avec Android Auto. Côté application, Android Auto 18.0 est déployé pour tous depuis le 17 octobre.

Source : Android Police