Google Maps va rendre le guidage encore plus intuitif : voici comment

Google veut rendre la navigation dans Maps encore plus intuitive. Un brevet décrit une méthode qui exploite des points de repère situés tout autour de l’utilisateur pour mieux lui indiquer le chemin à suivre.

© Unsplash

Déjà déployée chez certains utilisateurs aux États-Unis, la navigation par points de repère permet de fournir des instructions plus parlantes aux utilisateurs de Google Maps. Plutôt qu’un simple “tournez à gauche dans 500 mètres”, l’app les incite désormais à tourner à gauche “après la station-service”. Ce système intuitif, qui s’inscrit dans le cadre de la nouvelle navigation immersive, pourrait être amené prochainement à un tout autre niveau.

Le géant a fait breveter une technologie intitulée “Systèmes et méthodes d’utilisation de repères visuels pour la navigation initiale“. L’idée est de ne pas se limiter aux points de repère situés directement sur l’itinéraire, mais d’exploiter également ceux qui se trouvent à une plus grande distance, dans un rayon de 360 degrés autour de l’utilisateur.

Google Maps pourrait bientôt vous guider grâce à des repères à 360 degrés

Dans la documentation officielle, Google explique que “les points de repère sélectionnés par le système ne doivent pas nécessairement être proches et peuvent inclure des objets naturels éloignés tels que des montagnes, ainsi que des structures artificielles telles que des ponts, des tours, des immeubles de grande hauteur.”

Autant d’éléments qui peuvent aider à déterminer la direction à suivre mais aussi celle à éviter : “Commencez à rouler dans la direction opposée à la montagne, en direction de la station-service”, suggère ainsi l’un des exemples de Google.

L’analyse commence par l’identification d’un ensemble de photographies d’un point de repère, puis se poursuit par la détermination du lieu de prise de vue. Une fois que le système a identifié la direction générale entre ce lieu et le point de repère, il calcule les instructions de navigation et guide le conducteur pour la suite de son itinéraire.

Le crowdsourcing pour enrichir les indications de navigation

Le brevet mise aussi sur la dimension participative. Google Maps compte exploiter des données issues du crowdsourcing pour identifier des points de repère qui ne sont pas nécessairement visibles. L’entreprise prend notamment l’exemple d’un concert signalé à proximité par des utilisateurs. Le système pourrait alors s’appuyer sur des indices sonores pour orienter une personne vers l’événement.

Alors que la navigation par points de repère commence progressivement à se déployer, ce brevet laisse entrevoir une évolution intéressante de cette fonctionnalité. Reste à savoir si Google décidera de l’intégrer dans un avenir proche. Pour rappel, le dépôt ou l’obtention d’un brevet ne garantit pas le déploiement d’une nouvelle technologie.