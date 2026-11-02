TF1 met fin à ce service historique sur les Freebox, Bbox, Livebox et box SFR

Dans quelques jours, TFOU MAX disparaîtra des box Free, Bouygues, Orange et SFR. À compter du 24 novembre, il ne sera plus possible d’accéder au service de streaming par abonnement destiné aux enfants.

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Clap de fin pour TFOU MAX. Lancé en 2015, ce service de vidéos à la demande par abonnement permettait d’accéder des dessins animés en pagaille mais aussi à des contenus d’éveil et de découverte. Cette plateforme destinée aux enfants de 3 à 8 ans revendiquait la bagatelle de 6500 vidéos, visionnables sans publicités en échange d’un abonnement mensuel de 3,99€/mois. Elle vit toutefois ses dernières heures.

“TFOU MAX s’arrête à partir du 24 novembre 2026. Rendez-vous sur TF1+”, peut-on désormais sur le site officiel du service dédiée à la jeunesse. Il sera bientôt impossible d’y accéder sur les Freebox, les Livebox ainsi que sur sur les Bbox et les box de SFR. Si vous avez souscrit un abonnement mensuel, vous n’aurez aucune démarche à faire : les prélèvements seront automatiquement interrompus à compter de la date fatidique.

TFOU MAX : comment obtenir le remboursement de votre abonnement avant la fermeture ?

En revanche, les abonnés ayant opté pour une offre annuelle pourront demander le remboursement de leur abonnement (probablement au prorata de la période de souscription restante). La demande devra être effectuée directement depuis cette interface. Vous devrez y renseigner l’adresse e-mail associée à votre abonnement, vos nom et prénom, ainsi que l’objet de votre demande. Dans le menu déroulant, sélectionnez ensuite “Demande de remboursement”, puis détaillez votre situation dans le champ dédié à cet effet.

Pensez notamment à préciser si vous avez souscrit votre abonnement par l’intermédiaire de votre opérateur. “Plus vous serez précis dans votre description, mieux nous pourrons y répondre”, recommande le groupe TF1.

Pour accéder à des programmes pour les enfants, il faudra dorénavant se tourner vers la sélection jeunesse de la plateforme TF1+.