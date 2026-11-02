Nvidia bride votre RTX 20, 30 et 40 : cet outil gratuit libère jusqu’à 75 % de puissance IA

Sur votre GeForce, une partie de la puissance dédiée à l’IA tourne à demi-régime, alors que la même puce file à pleine vitesse sur les cartes professionnelles. Un développeur indépendant vient de publier un outil gratuit qui lève ce blocage sur les RTX 20, 30 et 40. Jusqu’à 75 % de calcul en plus en laboratoire, mais l’installation demande de désactiver une protection de votre PC.

Les GeForce RTX 20, 30 et 40 peuvent se débrider grâce à un outil gratuit. © Lazy_Bear

Publié fin octobre par le moddeur physicsdolphin, nv-uefi-unlocker est un outil open source qui libère les cœurs Tensor, les unités qui accélèrent l’IA, bridés par Nvidia sur les GeForce RTX 20, 30 et 40. Il sert surtout à ceux qui font tourner de l’IA en local, les jeux n’en profitent pas. Voici son fonctionnement, ses gains réels et ses risques.

Ce que Nvidia bride sur les GeForce

Sur GeForce, Nvidia exécute à demi-vitesse les calculs Tensor FP16, BF16 et TF32 avec accumulation FP32, selon Pause Hardware. Les cartes pro, bâties sur le même silicium, tournent à pleine cadence. Cet écart provient d’un réglage logiciel, le matériel est identique.

Comment fonctionne nv-uefi-unlocker

L’outil se lance depuis une clé USB, au démarrage, dans l’environnement UEFI et avant le chargement du pilote Nvidia. Il ne touche pas au VBIOS. Le déblocage disparaît donc à l’extinction et doit être réappliqué après chaque démarrage à froid.

Il prend en charge les RTX 20, 30 et 40, en version fixe et portable. Les RTX 50 restent hors jeu, Nvidia ayant verrouillé cette génération. Les propriétaires de RTX 20 doivent d’abord exécuter un script de mode firmware GSP, puis redémarrer, détaille Notebookcheck. La liste des cartes compatibles reste provisoire.

Quels gains en pratique ?

Hardware Cooking rapporte des mesures de laboratoire spectaculaires. Une RTX 4060 portable passe de 29,89 à 49,33 TFLOPS en FP16, soit environ 65 % de plus. Une RTX 2070 gagne entre 67 et 75 % sur un produit matriciel FP32.

Sur une charge réelle, le tableau change. Un possesseur de RTX 3080 LHR mesure 28,8 % de gain sur de la génération d’images SDXL dans ComfyUI. Les jeux ne bougent pas, et les chatbots locaux progressent peu, leur vitesse dépendant surtout de la bande passante mémoire, d’après L’Informatique.

Les risques à connaître

Il faut désactiver le Secure Boot pour lancer l’outil, ce qui peut faire refuser certains anti-triche comme celui de Valorant. La consommation et la chaleur montent sous charge soutenue, un point sensible sur un portable. La modification touche au firmware de la carte, avec un risque pour la garantie. Hardware Cooking recommande de réserver l’essai à une carte ancienne que l’on peut se permettre de sacrifier.

Les articles consultés ne mentionnent aucune réaction de Nvidia.

Source officielle : dépôt GitHub de nv-uefi-unlocker