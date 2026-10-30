GTA 6 sur PC : une excellente nouvelle se profile pour les joueurs

Si la sortie de GTA 6 sur consoles est imminente, on ignore encore quand débarquera la version PC du jeu évènement. Selon un analyste, elle pourrait sortir six à sept mois plus tard, soit aux alentours de mai prochain.

Le 19 novembre marquera la sortie tant attendue de GTA 6. Dans un premier temps, le jeu arrivera exclusivement sur PS5 et Xbox Series, laissant les joueurs PC dans l’incertitude. Alors que le portage de GTA V avait mis près de 19 mois à débarquer à l’époque, plusieurs signes encourageants laissent penser qu’il faudra attendre beaucoup moins longtemps cette fois-ci.

Analyste de Wedbush Securities, Michael Pachter a donné ses prédictions lors d’un entretien accordé à la BBC. Après avoir rappelé que le jeu “n’est pas une exclusivité PS5”, l’expert de l’industrie vidéoludique anticipe que GTA 6 arrivera “sur PC dans environ 6 ou 7 mois”. “De nombreux joueurs y auront accès, mais le principal atout de Sony actuellement est que les joueurs doivent posséder une console pour pouvoir y jouer dès sa sortie“, observe-t-il.

Michael Pachter of Wedbush Securities tells BBC News that "in about 6 or 7 months [GTA 6] will come to PC". pic.twitter.com/BLaaffviE1 — T5G (@Top5Gamingx) October 27, 2026

GTA 6 : vers un portage PC dès 2027 ?

Si sa prédiction se confirme, l’arrivée du portage PC aurait donc lieu aux alentours de mai ou juin 2027, soit légèrement plus tard que ne l’envisageait GamesBeat. Il y a quelques semaines, le média spécialisé évoquait en effet une fenêtre de sortie comprise entre janvier et mars 2027, citant quatre sources anonymes proches du studio pour appuyer son propos.

L’attente pour le portage PC de GTA 6 pourrait finalement être moins longue que prévu. Gardez toutefois à l’esprit que Rockstar n’a ni confirmé ni infirmé ces prévisions, qui restent donc à prendre avec les pincettes d’usage. Il faudra attendre une annonce officielle du studio avant de crier victoire. Les estimations récentes ont néanmoins le mérite de redonner espoir aux PCistes.

“La stratégie de l’entreprise consiste, à terme, à lancer ses titres sur toutes les plateformes où il existe une audience significative. Et je note que la plateforme PC devient de plus en plus importante pour notre entreprise”, soulignait d’ailleurs en septembre Strauss Zelnick, patron de Take-Two, alors qu’il était questionné sur l’impact des pénuries de PS5 Pro sur la stratégie PC du groupe.