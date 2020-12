Pokémon : cette réplique de Poké Ball est disponible en précommande pour 100 $

Les fans de Pokémon, la licence la plus lucrative de tous les temps, peuvent précommander une magnifique réplique officielle de Poké Ball. Conçue par The Wand Company, elle coûte environ 100 $ et sa sortie est prévue pour le 27 février 2021.

Les détails de cette réplique électronique de Poké Ball sont tellement réalistes qu’on pourrait presque s’attendre à voir Pikachu en sortir d’un moment à l’autre. C’est un véritable objet de collection pour tous les fans de Pokémon, que ce soit les joueurs de Pokémon GO sur mobile qui est maintenant compatible avec Pokémon HOME ou même ceux de Pokémon Épée et Bouclier sur Nintendo Switch.

La réplique de Poké Ball – Crédit : The Wand Company

Les fans de longue date qui ont grandi avec les cartes Pokémon sauront également apprécier cette magnifique Poké Ball. D’ailleurs, la licence japonaise a pris une telle ampleur qu’une carte « Pikachu Illustrator » s’est récemment vendue pour 230 000 $. Il est donc inutile de vous préciser à quel point cette réplique de Poké Ball sera convoitée à travers le monde à sa sortie.

La première réplique de Poké Ball de la collection à venir

L’entreprise The Wand Company qui est connue pour ses objets de collection et notamment la baguette magique Kymera vient de présenter « la première d’une collection de Poké Balls haut de gamme à collectionner, chacune étant numérotée de manière unique et sous licence officielle de The Pokémon Company International ». La réplique électronique a la particularité d’être équipée de capteurs de proximité.

Comme vous pouvez le voir dans la vidéo de présentation partagée sur YouTube, le bouton central de la Poké Ball s’illumine à l’approche de la main du dresseur Pokémon. De plus, le bouton change de couleur lorsqu’il est pressé. La Poké Ball présente aussi des effets lumineux imitant la capture d’un Pokémon Sauvage. La réplique est fournie avec une boîte de présentation authentifiée ainsi qu’un support en acier inoxydable pour l’exposer. The Wand Company a d’ailleurs précisé que cette Poké Ball ne peut pas s’ouvrir et qu’elle ne doit pas être lancée.

La Poké Ball de The Wand Company est disponible en précommande aux États-Unis, en Europe, au Royaume-Uni, en Australie et en Nouvelle-Zélande auprès de plusieurs revendeurs pour environ 100 $. La sortie mondiale est prévue pour le 27 février 2021.

Source : CNET