Pokémon GO : comment transférer des créatures vers Pokémon HOME ?

Pokémon GO est maintenant compatible avec Pokémon HOME. Vous pouvez donc transférer les Pokémon que vous avez capturés dans le jeu mobile de réalité augmentée vers le service de stockage et d’échange de créatures basé dans le cloud.

Vous avez capturé des Pokémon rares ou légendaires dans Pokémon GO en vous promenant dans le monde réel ? Dans ce cas, vous souhaitez peut-être les transférer vers Pokémon HOME. Pour rappel, c’est un service basé dans le cloud qui connecte les jeux de la franchise pour offrir différentes fonctionnalités aux dresseurs. Sur la version Nintendo Switch de Pokémon HOME, l’une des fonctionnalités principales est de pouvoir transférer des créatures entre les jeux. Vous pouvez ainsi les déplacer entre Pokémon : Let’s Go, Pikachu et Pokémon : Let’s Go, Évoli ou vers Pokémon Épée et Pokémon Bouclier.

La version mobile de Pokémon HOME – Crédit : The Pokémon Company

Dorénavant, Pokémon GO qui a déjà été téléchargé plus d’un milliard de fois est compatible avec Pokémon HOME. Beaucoup de joueurs attendaient cette nouvelle avec impatience. Vous pouvez transférer vos Pokémon capturés dans le jeu de réalité augmentée vers le service en ligne. Cela vous permettra par exemple de combattre avec ces Pokémon dans les jeux disponibles sur Nintendo Switch.

Il faut utiliser le Transporteur GO pour transférer des Pokémon

Une nouvelle fonctionnalité existe pour transférer des Pokémon entre Pokémon GO et Pokémon HOME. Il s’agit du « Transporteur GO ». Avant de pouvoir l’utiliser, vous devez terminer au préalable le tutoriel de la version mobile de Pokémon HOME. Le Transporteur GO utilise de l’énergie pour fonctionner et transférer vos Pokémon. Il est initialement chargé au maximum la première fois que vous l’utilisez. Vous devez ensuite patienter pour qu’il se recharge gratuitement ou payer pour le recharger immédiatement.

La page du Transporteur GO affiche son niveau d’énergie restante – Crédit : The Pokémon Company

Avant de lancer un transfert, gardez à l’esprit qu’un Pokémon envoyé vers Pokémon HOME ne pourra pas revenir dans Pokémon GO. Vous ne pourrez donc plus l’utiliser pour combattre dans le mode Ligue Combat GO disponible depuis quelques mois. Voici les étapes à suivre pour transférer vos créatures capturées :

Rendez-vous dans les paramètres de Pokémon GO, puis dans « Pokémon HOME » ;

Connectez-vous au compte Nintendo qui est déjà associé à votre compte Pokémon HOME ;

Sélectionnez « Envoyer un Pokémon » ;

Sur la page du Transporteur GO où vous pouvez consulter son niveau de recharge, cliquez sur « Continuer » ;

Choisissez le ou les Pokémon que vous voulez transférer dans la liste de vos Pokémon capturés ;

Sur la page de confirmation, cliquez sur « Transporter ».

Voilà, vous avez transféré avec succès un Pokémon vers Pokémon HOME. Avant de pouvoir les envoyer vers Pokémon Épée ou Pokémon Bouclier, ils doivent « être enregistrés dans le Pokédex du jeu de destination ou y avoir été attrapés au moins une fois ». Enfin, Pokémon GO n’est plus compatible avec les appareils mobiles tournant sous iOS 10/11 ou Android 5. Vous ne pouvez aussi plus y jouer sur l’iPhone 5s et l’iPhone 6.

