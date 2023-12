GTA 6 disponible en précommande à 223 dollars ? Gare à l’arnaque !

Depuis la diffusion de la première bande-annonce de GTA 6, les escrocs sont de sortie. La dernière arnaque en date propose aux joueurs la version PC du jeu contre la modique somme de 223 dollars. Pour rappel, les précommandes ne sont pas ouvertes et la mouture PC n’a même pas encore été officialisée.

© Envato

Le 5 décembre dernier, les fans de GTA ont enfin pu découvrir les premières images du jeu qu’ils attendent comme le messie. Rockstar en a profité pour présenter Lucia, montrer les entrailles rénovées de Vice City et annoncer une fenêtre de sortie pour GTA 6 : 2025. Rapidement, des escrocs ont tenté de capitaliser sur l’engouement énorme suscité par le trailer.

En l’occurrence, un site Web portant le nom de G2A propose actuellement “la version PC de GTA 6” en précommande pour 223 dollars. Des vidéos promotionnelles repérées sur YouTube incitent même les internautes à passer à la caisse. Il s’agit évidemment d’une arnaque :

GTA 6 : méfiez-vous des arnaques qui pullulent en ligne

Si les joueurs avertis ne tomberont pas dans le panneau, certaines personnes risquent malheureusement de se faire piéger. On pense notamment aux enfants impatients de se frotter à GTA 6 ou aux personnes plus âgées qui souhaiteraient par exemple faire un cadeau à leur progéniture. Il est donc crucial de tirer la sonnette d’alarme pour éviter que des internautes naïfs se fassent avoir.

Avant même la diffusion du trailer, les arnaques liées au futur blockbuster avaient déjà débuté. Une chaîne Twitch, bannie depuis, avait tenté d’hameçonner les internautes en promettant un accès à la bêta du jeu. Dans la foulée, l’ouverture imminente des précommandes avait été annoncée mais il s’agissait d’un canular.

Plus préoccupant encore, de fausses versions de GTA 6 hébergeant des malwares ont émergé récemment en ligne. Pour éviter les mauvaises surprises, faites preuve de bon sens et attendez patiemment la sortie du jeu. Ne vous laissez pas appâter par les promesses saugrenues des malfrats et évitez à tout prix de télécharger des “jeux” émanant de sources inconnues.