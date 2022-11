Pokémon Écarlate et Violet : des joueurs réclament (et obtiennent) des remboursements

Pokémon Écarlate et Violet est truffé de bugs. À tel point que des joueurs ont réussi à se faire rembourser par Nintendo.

Pokémon Écarlate et Pokémon Violet © Nintendo

Graphismes datés, performances en deçà, bugs en pagaille… La sortie des jeux Pokémon Violet et Écarlate a été accueillie froidement par de nombreux joueurs, déçus par les nouvelles itérations de la franchise. À tel point que certains n’hésitent pas à demander des remboursements. Conscient des lacunes de ses deux nouveaux jeux, Nintendo aurait d’ailleurs consenti à rendre l’argent, comme le révèlent plusieurs joueurs sur les réseaux sociaux.

Alors que Pokémon Écarlate et Violet se sont déjà vendus à plus de 10 millions d’exemplaires, on ose espérer que Big N planche sur des patchs pour corriger les bugs épineux moqués par les utilisateurs. En attendant, l’entreprise nippone ferait amende honorable en rendant la mise des joueurs déçus. Sur Reddit, l’utilisateur u/Hotdog_Daddy révèle avoir demandé un remboursement pour son achat numérique. Celui-ci aurait été approuvé au bout d’une heure seulement.

À lire > Pokémon Écarlate et Violet : un adorable easter egg des premiers jeux Game Boy découvert

Nintendo a déjà accordé des remboursements

« Mes 60 $ iront à des développeurs plus méritants », souligne-t-il, exhortant les internautes à faire de même s’ils n’apprécient pas le jeu. De son côté, u / selloutipster confie avoir suivi un processus similaire avant d’obtenir également un remboursement. D’autres joueurs sont toutefois moins vernis, expliquant que Big N les font patienter quelques jours avant de rendre sa décision.

Dès la sortie des deux nouvelles versions, la presse a dégommé en chœur Pokémon Écarlate et Violet, fustigeant des fréquences d’images rugueuses, des plantages récurrents, des Pokémon invisibles, des dresseurs traversant la map ou encore un nombre incalculable de crashs. Des bugs consternants constatés également par les joueurs qui se sont empressés de partager des séquences sur les réseaux. Un moyen d’amuser la galerie mais surtout de signaler à Big N l’étendue du problème.

Si vous n’avez pas été séduit par Pokémon Écarlate et Violet, découvrez cinq alternatives disponibles sur la Nintendo Switch.