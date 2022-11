Pokémon Écarlate et Violet : un adorable easter egg des premiers jeux Game Boy découvert

Les fans ont découvert un adorable clin d’oeil à Pokémon Rouge, Bleu et Jaune au sein de Pokémon Éclarlate et Violet, sortis aujourd’hui sur Nintendo Switch. L’easter egg peut être aperçu dans la ville d’Alforneira, au sud-ouest de Paldea.

Sortis aujourd’hui sur Switch, Pokémon Écarlate et Pokémon Violet affichent de mauvaises critiques à cause de leurs performances catastrophiques sur la console de Nintendo. Si les deux jeux ont pour objectif de réinventer la formule Pokémon, certains fans auront toutefois remarqué qu’ils rendent hommage aux jeux du passé sur certains aspects. En particulier, la région de Paldea comprend quelques petits clins d’œils à Pokémon Rouge et Bleu et qui ne manqueront pas de rendre les plus vieux fans nostalgiques.

Une référence aux anciens jeux Pokémon

La référence la plus notable vient d’Alforneira, une ville nichée au sommet d’une montagne dans le coin sud-ouest de Paldea. C’est là que les joueurs devront combattre à l’arène psy du jeu, qui est destinée à être l’un des derniers défis du titre.

Alforneira est l’une des plus petites villes du jeu. Elle se distingue en revanche par une arène de pierre massive, où se déroule l’une des ultimes batailles. Approchez-vous de l’arène : vous remarquerez peut-être quelque chose de très familier à son sujet. Regardez plutôt :

Les côtés de l’arène affichent des mosaïques en pierre. Ces images sont des recréations parfaites de l’art utilisé dans Pokémon Rouge et Pokémon Bleu. Contrairement aux jeux Pokémon récents, les jeux sortis sur Game Boy utilisaient des sprites génériques dans les menus pour donner aux joueurs une idée générale du type de chacun de leurs Pokémon. Vous remarquerez ainsi le sprite dragon, insecte à six pattes, une créature ressemblant à Reichu et bien d’autres, collés autour de l’arène.

D’autres détails amusants sont à découvrir à Paldea. Par exemple, la ville balnéaire de Porto Marinada présente son propre art de rue, avec créatures de type aquatique représentées sur les murs, comme Magicarpe.