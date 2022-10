Pourquoi The Legend of Zelda ne s’appelle pas The Legend of Link ?

Link est le héros récurrent de The Legend of Zelda. Mais pourquoi ne donne-t-il pas son nom à la franchise ?

The Legend of Zelda : Breath of the Wild © Nintendo

Démarrée en 1986 sur la NES, la franchise The Legend of Zelda continue de sévir sur la Switch. Nintendo a annoncé récemment la date de sortie de Tears of the Kingdom qui prendra la suite de Breath of the Wild le 12 mai 2023. Une question taraude toutefois encore de nombreux néophytes et même des joueurs confirmés. Dans la majorité des titres, nous incarnons le valeureux Link. Pourtant, chaque jeu porte le nom de la princesse Zelda, dont le rôle se résumait à jouer la « demoiselle en détresse » dans les premiers opus avant d’obtenir d’autres fonctions.

Dès lors, pourquoi la série ne s’appelle-t-elle pas « The Legend of Link » ? Avant de revenir sur la genèse de la création de son nom, il convient de rappeller quelques lieux communs. Tous les jeux ne sont pas destinés à introduire des franchises. Mais certains le deviennent par la force des choses (et surtout des ventes).

Prenons l’exemple de Resident Evil. Comme son nom l’indique, il prend corps initialement dans un manoir maléfique. Les opus suivants se dérouleront dans d’autres environnements mais garderont tout de même la mention iconique Resident Evil dans leur titre. Et pour cause, il faut bien que les joueurs puissent les identifier pour savoir dans quoi ils s’embarquent. La même logique est à l’oeuvre pour The Legend of Zelda.

À lire > L’incroyable remake de Zelda : Ocarina of Time sous Unreal Engine est jouable !

Sonorité et hommage à Zelda Fitzgerald

Dans l’ouvrage The Legend of Zelda – Hyrule Historia, on apprend en outre ce qui a poussé Shigeru Miyamoto à baptiser son jeu ainsi. Avec son équipe, il comptait le nommer « The Legend of X », peinant toutefois à résoudre cette équation. Le nom de Zelda a finalement émergé au fil d’une discussion avec un responsable des relations publiques. Celui-ci suggérait de créer un livre d’histoires pour accompagner la sortie du jeu à venir.

Il proposait aussi de baptiser la princesse comme Zelda Fitzgerald, femme de l’illustre auteur Francis Scott Fitzgerald : « Aux Etats-Unis, il y a une femme très célèbre, épouse d’un écrivain, qui s’appelle Zelda. Que pensez-vous de ce prénom pour nommer cette jeune princesse à la beauté éternelle ? » Le créateur n’a pas retenu l’idée du livre mais a été séduit par la seconde proposition, choisissant de nommer son jeu en hommage à la romancière.

« Zelda était le nom de l’épouse du célèbre romancier Francis Scott Fitzgerald . C’était une femme célèbre et belle à tous points de vue, et j’aimais la sonorité de son nom. J’ai donc pris la liberté d’utiliser son nom pour le tout premier Zelda« , confirmait-il à Amazon en 2008.