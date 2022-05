L’incroyable remake de Zelda : Ocarina of Time utilisant Unreal Engine, en version 8.5

Le YouTubeur CryZENx vient de sortir une toute nouvelle version de son incroyable fan remake de The Legend of Zelda : Ocarina of Time dans Unreal Engine 4.

Ocarina of Time, le cinquième épisode de la série The Legend of Zelda, bénéficie maintenant d’une deuxième vie. Si CryZENx n’a pas encore refait tout le jeu, ce que l’équipe a accompli jusqu’à présent est très impressionnant.

L’incroyable remake de Zelda : Ocarina of Time – Crédits : Zelda

Bien que la vidéo montre un certain nombre de reprises de l’original paru sur Nintendo 64, tout a l’air flambant neuf.

Une vidéo du remake du fan peut être trouvée ci-dessous.

De nouvelles fonctionnalité et de nouvelles beautés

Dans la vidéo, nous pouvons voir des personnages et des éléments familiers du jeu original, mais avec des améliorations comme le brouillard dynamique et l’eau. Le plus impressionnant est peut-être de voir comment le système d’éclairage a été modifié pour y incorporer des effets volumétriques.

Par ailleurs, CryZENx a ajouté des nouveaux modèles, animations et menus. Ils ont même ajouté une sélection de chapitres pour que vous puissiez jouer plus facilement vos parties préférées.

Enfin, CryZENx a ajouté une fonctionnalité que nous n’avons encore jamais vu dans aucun autre remake de Legend Of Zelda. Dans ce titre initialement paru en 1998 sur la console Nintendo 64, Sora, de la série Kingdom Hearts, est à présent un personnage jouable.

Un développement en cours déjà jouable

Pour l’instant, le projet n’est que partiellement terminé. Car, comme ils le disent dans la description de la vidéo, même s’ils travaillent sur le projet depuis déjà plus d’une décennie, il s’agit d’un travail toujours en cours.

Pourtant, il est déjà jouable pour ceux qui souhaitent voir ce que l’équipe a accompli. Le jeu fonctionne dans la vidéo sur un PC portable équipé d’un processeur AMD Ryzen 9 5900HX ; d’une carte graphique NVIDIA GeForce RTX 3080 Mobile ; de 32 Go de DDR4.

Cette nouvelle version (version 8.5) est disponible uniquement pour les membres Patreon de CryZENx.

