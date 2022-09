Zelda : Breath of the Wild 2 s’appelle Tears of the Kingdom et arrive en 2023 sur Switch

Le nom et la date de sortie de la suite de The Legend of Zelda: Breath of The Wild ont enfin été révélés par Nintendo, après des mois d’attente. Le titre s’appellera The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom et sortira le 12 mai 2023 sur toutes les consoles Nintendo Switch.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom © Nintendo

C’est lors de sa conférence en ligne du 13 septembre que Nintendo a annoncé la date de sortie du second volet des aventures de Link sur Nintendo Switch. La suite de Breath of the Wild sortira ainsi 2023, a indiqué Nintendo lors de ce Nintendo Direct. Son nom : Tears of the Kingdom.

Une suite vivement attendue par les fans

Après un premier jeu Breath of the Wild qui avait laissé les critiques scotchées à leurs Joy-Cons, Nintendo s’apprête à remettre une sacrée dose d’Hyrule dans ses consoles portables. The Legeng of Zelda : Tears of the Kingdom débarquera sur toutes les Nintendo Switch le 12 mai 2023.

Parmi les jeux évoqués lors de son évènement en ligne, on trouvait éparse Octopath Traveler 2, Pikmin 4, Bayonetta 3 ou encore l’arrivée de plusieurs épisodes de Resident Evil en cloud gaming.

À lire : Zelda : les secrets les mieux cachés de Breath of the Wild

Mais sans conteste, le jeu qui a retenu toutes les attentions, c’est bien le second opus Switch de The Legend of Zelda. La bande-annonce fait la part-belle au passé d’Hyrule, avant que Link n’ouvre des portes géantes vers le ciel et ne saute dans les nuages. Nintendo a déclaré dans un communiqué de presse qu’en plus des vastes terres d’Hyrule, la dernière entrée de la série vous emmènera dans les cieux et dans un monde élargi qui va « au-delà ».

Tears of the Kingdom arrivera donc en mai, alors que l’offre de la Nintendo Switch peine à s’étoffer et à séduire. Breath of the Wild a maintenant cinq ans et se situe toujours au top du podium des jeux en monde ouvert. Difficile à ce jour d’imaginer que sa suite sera de moins bonne qualité. Espérons que ce ne soit pas le cas. Voici la bande-annonce.