Pouvez-vous être électrocuté par votre voiture électrique ?

© Envato

En cas d’immersion, les batteries sont scellées dans des compartiments pour éviter l’électrocution

Pensez à vérifier l’état du câble de recharge de votre borne avant de le toucher

Les constructeurs suivent des normes de sécurité très strictes pour éviter l’électrocution

Conduire une voiture n’est pas sans risque, ça n’a rien d’un secret. Les véhicules thermiques, dont la fin de production en Europe semble compromise, en sont la preuve puisque les embrasements en cas d’accident arrivent. Mais quid des risques liés aux voitures électriques, notamment l’électrocution ? Nos confrères d’Auto Plus partagent différentes réponses.

À lire > La Chine inonde l’Europe de ses voitures électriques

Pas de grands risques d’électrocution

Et si rouler en voiture électrique représentait un risque pour votre sécurité ? Rassurez-vous, en cas d’immersion, votre véhicule ne va pas vous électrocuter à cause de l’eau. Ou du moins, les risques sont très minimes. Les batteries sont rangées dans des compartiments scellés. Elles sont donc protégées contre les infiltrations. Ce n’est pas tout puisque le port de recharge et les câbles sont aussi isolés.

Pour ce qui est du risque d’électrocution lorsque vous chargez votre voiture électrique, notamment à domicile puisque de plus en plus d’enseignes vendent des bornes accessibles comme Lidl, pensez à vérifier l’état du câble avant de le saisir. Idem pour les stations publiques, d’autant plus que beaucoup d’automobilistes les utilisent. Le risque de détérioration est alors accru. Il faut donc jeter un œil au câble et en cas d’immersion dans l’eau, de fils visibles ou de dégâts, mieux vaut le reposer et prévenir les gérants.

Des normes de sécurité très élevées

Quant aux normes de sécurité, les entreprises les suivent à la lettre pour éviter l’électrocution. Certes, il existe des accidents et des constructeurs comme Tesla l’ont prouvé mais ils n’ont généralement pas de rapport avec des personnes électrocutées.

Les normes obligatoires représentent d’ailleurs le principal argument de pays comme la France, qui a rendu plus patriotique son bonus écologique, pour boycotter les véhicules chinois dont les exigences en matière de sécurité sont réputées moins élevées. Cela n’a pourtant pas empêché des modèles comme la SU7 de Xiaomi d’être un véritable succès commercial.

Source : Auto Plus