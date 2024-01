Prime Video : attention Amazon impose la pub, quelles alternatives pour les abonnés ?

©Thibault Penin via Unsplash

La publicité n’est pas quelque chose dont tout le monde raffole et son omniprésence a de quoi agacer. Que ce soit sur les chaînes télé ou bien les plateformes de SVOD, la présence de la pub est considérée comme un fléau par certains.

Il faut dire que son adoption généralisée par les acteurs du divertissement rend la publicité quasiment obligatoire. Visionner une pub est une corvée dont se passeraient bien les spectateurs. Malheureusement, quelle que soit la plateforme, il sera bientôt impossible de faire sans.

Après Netflix, c’est au tour d’Amazon d’intégrer la publicité au service Amazon Prime Video. En effet, dès le printemps 2024, le 10 avril précisément, il sera obligatoire de regarder 3 minutes 30 de pub par heure de visionnage en France.

La pub sur Prime Video, un paris risqué déjà en place aux États-unis

Depuis aujourd’hui, les États-Unis (qui servent de laboratoire d’expérimentation à Amazon) ont le droit à cette nouvelle formule de la plateforme avec pub. Cette nouvelle initiative d’Amazon qui n’était qu’un projet est enfin devenue réalité.

Évidemment, la multinationale de Jeff Bezos a pensé à tous et pour les plus réfractaires il existe un nouvel abonnement sans pub. Bien entendu, celui-ci est payant, il ne fallait pas s’attendre à ce que la pub soit optionnelle gratuitement. Cette nouvelle souscription représente tout de même 3 dollars supplémentaires par mois.

©Amazon

La publicité (et son absence) est une véritable manne financière pour Amazon. La firme compte pas moins de 159 millions de spectateurs par mois, de quoi faire un beau bénéfice. D’ailleurs, contrairement au choix plus raisonnable de Netflix, qui intègre la pub de façon intelligente (un abonnement moins cher), la pub sur Amazon sera imposée à l’ensemble des spectateurs. À moins qu’ils ne paient 3 dollars de plus.

Selon des prévisions de la Bank of America, les revenus publicitaires d’Amazon pourraient atteindre 3,2 milliards de dollars par an. Une somme faramineuse qui s’ajoute à celle des 1,6 milliards supplémentaires venant de l’abonnement sans pub.

La solution : se désabonner de Prime Video ?

Cette nouvelle politique d’Amazon risque de ne pas faire plaisir aux abonnés. Il n’est pas impossible que le géant d’internet soit confronté à un abandon massif de sa plateforme. L’intégration de la publicité va à l’encontre de l’expérience utilisateur, et le fait de devoir payer pour la supprimer n’est probablement pas envisageable pour certains.

En 2004, Patrick Le Lay (le PDG de TF1) avait déclaré à propos de la publicité : “Ce que nous vendons à Coca-Cola, c’est du temps de cerveau humain disponible”. Des propos qui avaient choqué à l’époque mais qui s’avèrent être une triste vérité. Finalement difficile de lui donner tort au vu des gains potentiels de la pub pour Amazon.

Heureusement pour ceux qui sont contre cette nouvelle offre de l’entreprise, il existe une solution simple : se désabonner d’Amazon Prime. Cela peut passer pour une action radicale mais elle a le mérite d’exister. De plus aujourd’hui le nombre de service de SVOD est impressionnant. Si l’herbe n’est pas forcément plus verte ailleurs, devoir payer 3 dollars de plus pourrait motiver les abonnés à adopter une autre plateforme.

Source : WSJ