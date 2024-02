Prime Video : à cause des publicités, Amazon fait face à la colère d’abonnés mécontents

© Envato

Des abonnés américains de Prime Video portent plainte contre Amazon

Selon eux, Amazon a rompu leur contrat en imposant la publicité alors qu’ils ont payé un abonnement annuel avant l’annonce de ce système

Vous n’êtes pas sans savoir que sous peu, Prime Video vous fera payer un supplément de 2,99 euros/mois pour retirer les publicités. Sauf qu’aux États-Unis, ce surcoût ne plaît pas du tout à des clients qui portent une plainte collective contre Amazon. Selon eux, l’entreprise a rompu son contrat.

Ces clients estiment qu’il s’agit d’une rupture de contrat

La plainte a été déposée au début du mois de février 2024 à Washington et elle vise Amazon. Jusqu’à présent, les abonnés payaient 14,99$/mois ou 139$/an pour bénéficier des avantages de Prime comme l’accès à Prime Video sans publicités. Sauf qu’il faut souscrire à un supplément de 2,99$/mois pour les supprimer depuis janvier. Ce qui, selon la plainte collective, s’apparente à une rupture de contrat.

Pourquoi ? Car avant juin 2023, les abonnés ont payé 139$/an pour bénéficier de Prime Video et ce, sans publicités. Sauf que les conditions ont été modifiées en pleine période d’abonnement ce qui constitue une rupture de contrat. Les utilisateurs se voient imposer des pages de réclame à moins qu’ils ne paient, sauf qu’ils n’avaient pas souscrit à cela avec la formule annuelle.

Il est étonnant de constater qu’une multinationale comme Amazon n’ait pas pensé au cas de figure d’abonnés qui ont déjà payé une année complète se sentiraient lésés par ce supplément obligatoire. Au moment où ils ont souscrit à Prime avec l’adhésion annuelle, aucun d’eux ne savait que la société lancerait ce système de supplément.

Prime Video ne propose pas d’abonnement avec publicités à part

Pour rappel, la publicité sur Prime Video s’accompagne du retrait des technologies Dolby Atmos et Dolby Vision. Il faut donc payer ce supplément pour retirer les pages de réclame mais aussi pour accéder à une meilleure qualité visuelle et sonore. Amazon ne propose pas d’abonnement à part avec publicités comme peut le faire Netflix avec beaucoup de succès ou encore Disney+.

Reste à savoir si ce supplément aura une incidence sur les revenus d’Amazon. Les plateformes de streaming ont de plus en plus de mal à être rentables et des productions coûteuses comme Les Anneaux de Pouvoir n’aident pas vraiment à soulager les finances.