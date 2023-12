Amazon Prime Video : préparez-vous, la pub arrive au printemps en France

© Amazon

Comme les chaînes de télévision, les plateformes de SVOD se mettent aussi à la publicité depuis plusieurs mois. Netflix propose maintenant des abonnements avec et sans pub, ces derniers étant évidemment un peu plus onéreux. Même chose pour Disney+, qui a lancé un abonnement Standard avec pub à 5,99 euros par mois en novembre dernier.

On savait depuis un moment qu’Amazon Prime Video prévoyait de faire la même chose que ses deux principaux concurrents au printemps 2024. La période de lancement de la pub sur le service de SVOD se précise.

La publicité sur Amazon Prime Video arriverait en avril 2024

En septembre dernier, Amazon annonçait l’arrivée de la publicité sur Prime Video. La plateforme indiquait que les abonnés qui ne souhaitaient visionner de pubs devraient payer 2,99 $ par mois. À l’époque, Amazon indiquait que le lancement de la pub interviendrait d’abord aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Allemagne et au Canada début 2024.

On sait désormais que les abonnés américains devront s’accommoder de cette nouveauté dès le 29 janvier 2024. avant d’arriver dans d’autres pays, dont la France un peu plus tard dans l’année. « À partir du 29 janvier, les films et les émissions de télévision Prime Video comporteront un nombre limité de publicités. Aucune action n’est requise de votre part et le prix actuel de votre abonnement Prime reste inchangé » indique Amazon dans un mail envoyé aux utilisateurs de sa plateforme aux États-Unis.

Chez nous, la pub serait intégrée à Amazon Prime Vidéo le 10 avril prochain dans l’Hexagone, selon NPA Conseil. À partir de cette date, les abonnés devront regarder environ 3 minutes 30 de publicités toutes les heures, comme leurs homologues américains. Tous les films et séries disponibles sur la plateforme sont concernés par l’intégration de la pub.

Rappelons que l’abonnement à Amazon Prime Video coûte 6,99 € par mois ou 69,99 € par an. Le tarif de 2,99 € mensuels à verser pour s’acquitter de la publicité ne paraît pas particulièrement choquant, si tant est qu’il n’augmente pas. Contrairement à ses concurrents Netflix et Disney, la plateforme ne proposera pas d’abonnement spécifique sans publicité pour le moment.