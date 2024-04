Prime Video : il y a trop de bugs, les abonnés en ont marre et Amazon le sait

Prime Video a trop de problèmes face à des pistes audio manquantes, une mauvaise organisation ou des erreurs dans les sous-titres. Les plaintes des abonnés se multiplient et Amazon en a conscience.

Ce n’est pas un secret pour personne : naviguer sur Prime Video, ce n’est pas aisé. L’interface est bien moins ergonomique que chez la concurrence et il arrive souvent que des erreurs se glissent. Et selon des documents, des sommes considérables investies par Amazon dans sa plateforme de streaming ont été ruinées par de graves erreurs. Ce qui provoque, logiquement, une hausse du nombre de plaintes.

De nombreuses plaintes à propos de Prime Video

Selon Business Insider, 60% des plaintes des clients à propos de Prime Video concerne ces erreurs répétées dans le catalogue. Le problème est tel que même Amazon se penche sur le dossier avec l’objectif de réduire ces retours négatifs de 15 000 par an. Parmi les soucis récurrents, des épisodes qui manquent, des options de lecture incohérentes ou de mauvaises indications. Business insider partage quelques exemples concrets :

L’épisode 2 de Les Anneaux de Pouvoir apparaît avant l’épisode 1

La piste audio espagnole de Die Hard a disparu

Des erreurs de traduction dans le nom des personnages

Des restrictions d’âge incorrectes pour du contenu comme la série Continuum

Il faut également préciser que Business Insider ne parle que des plaintes auprès d’Amazon. Certains utilisateurs ne se manifestent pas ou le font sur les forums, Reddit ou X. Autant dire que dans les faits, ils doivent être plus nombreux et vous avez sans doute subi des problèmes, vous aussi, sur Prime Video.

Les conséquences sont réelles pour Amazon puisque l’engagement baisse de 20% à cause d’un contenu mal localisé, par exemple. Sachant que le paysage de la SVoD est plus compétitif que jamais, mieux vaut éviter ces erreurs. Surtout que le catalogue a quelques beaux programmes exclusifs dont The Boys avec une saison 4 prévue pour juin prochain ou encore Fallout, véritable réussite qui promet de nous emmener dans un lieu emblématique lors de la saison 2.

La pilule est d’autant plus difficile à avaler pour les abonnés que depuis peu, le paiement mensuel d’1,99 € est requis pour supprimer la publicité. Sauf que payer un peu plus pour une plateforme de streaming bourré de problèmes en termes d’organisation, de pistes audio, de localisation ou encore de sous-titres, ça ne donne pas forcément envie. Alors face au leader Netflix et à la redoutable concurrence de Disney+, Amazon a un énorme chantier pour réparer son service de SVoD.