Xbox Game Pass : 5 jeux dont GTA 5 sur le point de quitter le catalogue

GTA 5 a été intégré en juillet dernier au Xbox Game Pass pour les joueurs cloud et console. Un ajout salué par les abonnés alors que le jeu avait déjà été introduit dans le catalogue en 2021 pour une durée limitée. Cette fois-ci, le jeu ne sera pas non plus resté longtemps sur le service. Six mois après son intégration, GTA 5 s’apprête à tirer sa révérence de la plateforme de Microsoft.

Quels jeux seront supprimés du Xbox Game Pass le 15 janvier ?

A compter du 15 janvier, le célèbre titre de Rockstar sera supprimé de la sélection. Quatre autres jeux vont également plier bagage dont les RPG Persona 3 Portable et Persona 4 Golden, ajoutés il y a un an sur la plateforme vidéoludique. Voici la liste complète des jeux qui seront supprimés dans quelques jours :

GTA 5

MotoGP 22

Persona 4 Golden

Persona 3 Portable

Garden Story

Du côté des arrivées, nous savons déjà que Turnip Boy Robs a Bank et Go Mecha Ball feront leur rentrée sur le service en septembre. D’autres titres sont également au menu. Microsoft devrait révéler la liste complète sous peu.

Pour en revenir au jeu de Rockstar, il existe des alternatives si vous souhaitez absolument vous y frotter sans payer plein pot. Vous pouvez notamment jeter votre dévolu sur un abonnement PS Plus Extra ou Premium. En effet, GTA 5 a été ajouté au catalogue en décembre si bien qu’il devrait y rester au moins un petit moment. Par ailleurs, vous pouvez farfouiller dans notre guide d’achat où vous trouverez les meilleures offres pour acheter GTA 5 au meilleur prix.

Malgré son ancienneté, le cinquième opus de la série est toujours d’actualité. Disponible sur trois générations de consoles, GTA 5 reste encore incontournable, notamment grâce à son mode online prisé par la communauté. A noter que la sortie récente de la bande-annonce de GTA 6 a suscité logiquement un regain d’intérêt pour la franchise.