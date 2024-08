PS Plus : toutes les nouveautés d’août, un gros classique rejoint le catalogue PlayStation

Ça y est, le catalogue d’août pour les membres PlayStation Extra et Premium est là. Parmi tous les ajouts, on retrouve un gros classique du jeu vidéo : le jeu de rôle The Witcher 3 : Wild Hunt de CD Projekt RED.

© Sony

Nouvelle fournée de jeux pour les abonnés PS Plus Extra et Premium. Après les titres ajoutés il y a quelques semaines, le service sur PS4 et PS5 rempile et la tête d’affiche n’est autre que The Witcher 3 Wild : Hunt. Un bon moment d’attendre la sortie du futur épisode dans lequel Geralt de Riv ne sera pas le protagoniste.

Quels sont les nouveaux jeux du PS Plus en août ?

Certes, The Witcher 3 : Wild Hunt est disponible pour quelques euros, notamment pendant les soldes, mais il s’agit d’un bel ajout si vous ne connaissez pas l’univers ou que vous voulez y retourner. Du moins en attendant le remake annoncé du premier épisode ou le 4e opus façonné sous l’Unreal Engine 5.

Autre ajout au catalogue PS Plus, Cult of the Lamb, l’un des jeux les plus marquants de ces dernières années. Dans ce titre indépendant à la fois cute et violent, il est possible de jouer avec un ami en mode coopératif local. Il s’agit d’un roguelike dans lequel vous dirigez un culte à la gloire de la divinité qui vous a sauvé la vie

Parmi les autres ajouts en août sur le PS Plus, on trouve ces titres :

Wild Hearts

Watch Dogs 2

Ride 5

Sword Art Online : Last Recollection

Naruto to Boruto : Shinobi Striker

Sword Art Online : Alicization Lycoris

Sword Art Online : Fatal Bullet

Sword Art Online : Hollow Realization

Des classiques PS2 pour les membres PS Premium

Si vous avez un compte PS Premium, Sony ajoute également des classiques de la PS2 au catalogue, la trilogie TimeSplitters :

TimeSplitters

TimeSplitters 2

TimeSplitters : Future Perfect

Autant dire qu’il y a de belles nouveautés pour passer le temps en pleine période estivale. En dehors du PS Plus, le mois d’août est l’occasion de jeter un œil à toutes les sorties PlayStation, Xbox, Nintendo Switch et PC.