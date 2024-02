PS Plus : les jeux gratuits de mars se dévoilent, une pépite confirmée

Que nous réserve la nouvelle moisson du PlayStation Plus ? Pour mémoire, les abonnés ont pu récupérer trois jeux en février : Foamstar, Rollerdrome et Steelrising. Qui plus est, ils ont eu droit à un pack d’icônes Fall Guys ainsi qu’à une version d’essai limitée de Marvel’s Spider-Man. Alors que le mois de février touche à sa fin, l’identité des prochains cadeaux se précise. Une fois n’est pas coutume, c’est le leaker billbil-kun qui vend la mèche.

Cette fois-ci, l’illustre informateur se contente simplement de révéler l’identité d’un jeu : Sifu. Il s’agit d’un titre d’action-aventure dans lequel vous incarnez un étudiant de kung-fu en Chine. Celui-ci part sur les traces des cinq assassins qui ont sauvagement tué son maître. Une vengeance qui prend donc la forme d’un beat’em All à la sauce martiale.

PS Plus : quels sont les jeux offerts en mars ?

Esquives, parades, combos dévastateurs, contre-attaques… Vous devrez apprivoiser les rouages du kung-fu pour vous défaire de vos ennemis. Ces derniers surgiront dans des environnements urbains variés que vous pourrez utiliser à votre avantage. Notez que le système de combat est exigeant. Il faudra faire preuve de patience et de concentration pour en saisir toutes les subtilités.

A lire > PS Plus : attention, ces 7 jeux vont bientôt disparaître du catalogue

Outre Sifu, deux autres jeux sont également au programme du PS Plus en mars. Ils seront dévoilés officiellement le 28 février et seront disponibles du 5 mars au 2 avril pour tous les abonnés (Essential, Premium, Extra). Nous ne manquerons pas de mettre à jour cet article une fois que la liste complète sera dévoilée. En attendant, on en profite pour vous rafraichir la mémoire. Voici les jeux ajoutés le mois dernier sur les catalogues Extra et Premium :

Assassin’s Creed Valhalla (PS4, PS5)

Need for Speed Unbound (PS5)

Tales of Arise (PS4, PS5)

The Outer Worlds: Spacer’s Choice Edition (PS5)

Lego Jurassic World (PS4, PS5)

Lego Worlds (PS4, PS5)

Roguebook (PS4, PS5)

Rogue Lords (PS4)

Tales of Zestiria (PS4)

Les abonnés Premium ont également eu droit à quelques titres rétro :