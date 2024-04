Test démo Stellar Blade : exigeant et excitant, la PS5 tient une pépite

Stellar Blade fait partie des jeux les plus attendus sur PS5 cette année. Est-ce que l’action RPG de Shfit Up est à la hauteur de ses ambitions ? Voici mon avis sur l’exclu de Sony après avoir joué à la démo.

© Sony

Il vaut mieux ne pas être allergique aux actions RPG en ce moment. Entre FF7 Rebirth, Dragon’s Dogma 2 et Rise of the Ronin, la PS5 a accueilli de nombreux jeux genre en seulement quelques semaines, même si ces trois titres diffèrent sur de nombreux points. Le 26 avril prochain, un certain Stellar Blade arrive lui aussi pour combler les amateurs de ce type de jeux.

Sachez-le, sa proposition est plutôt originale mais pourrait aussi laisser certains joueurs sur le carreau. Est-ce que la formule de Shift Up m’a personnellement séduite manette en main ? Après avoir longuement parcouru la démo, voici ma première impression sur Stellar Blade.

Un univers immersif et visuellement impressionnant

Stellar Blade nous plonge dès le départ dans le conflit qui oppose les Naytibas, une force extraterrestre qui contrôle désormais la Terre, et les derniers combattants de l’humanité dont fait partie l’héroïne, EVE. Avant de nous abandonner dans des environnements désolés, Shift Up fait tout pour que cette guerre nous paraisse la plus crédible possible avec une pluie d’effets et d’explosions autour de nous, notamment dans le ciel.

© Sony

Techniquement, la beauté de Stellar Blade saute aux yeux et les modèles de personnages, bien qu’un tout petit peu trop lisses, bénéficient d’un soin tout particulier. Même chose pour les animations en combat, aussi bien celles d’EVE que des ennemis.

Pas de doute, il s’agit bel et bien d’une exclusivité PS5 et cela se voit peu importe le mode graphique choisit (résolution, équilibre ou performance). En outre, des musiques sublimes nous accompagnent tout au long de la démo.

On sent que le studio Shift Up s’inspire clairement de NieR pour ses compositions avec des chants rappelant directement la belle voix d’Emi Evans. Toujours côté son, la VF fait le travail, surtout celle d’EVE. Malheureusement, ses alliés manquant un peu de conviction sans que cela ternisse l’expérience.

Stellar Blade offre un gameplay prenant et plus complexe qu’il n’y paraît

Ce prologue nous place d’emblée au cœur de l’action. Dans Stellar Blade, Eve dispose de deux attaques classiques avec son épée, une légère et une lourde. À vous d’alterner entre elles pour effectuer un des nombreux combos disponibles au début de l’aventure.

Triompher passe aussi par la défense dans Stellar Blade. EVE peut parer les attaques ennemies et surtout effectuer une parade parfaite en se protégeant au moment le coup l’atteint. Grâce au parry, vous pouvez déstabiliser votre adversaire.

Effectuer suffisamment de parades parfaites vous permet d’infliger un châtiment, un coup d’épée surpuissant. Une mécanique qu’apprécieront sans aucun doute les amateurs de Souls-like. Grâce au parry, vous remplirez également la jauge bêta d’EVE, indispensable pour déployer ses compétences dévastatrices.

© Sony

Vous comprenez qu’il faut absolument maîtriser le blocage parfait et donc bien analyser ses adversaires pour s’en sortir sans trop souffrir en combat. Notez qu’EVE peut aussi effectuer une esquive parfaite pour asséner un contre puissant dans la foulée.

Quoi qu’il en soit, prendre un coup fait très mal au bouclier ou directement à la santé d’EVE lorsque votre protection a avalé trop de dégâts. Si vous recherchez une expérience plus abordable, optez pour le mode Histoire et oubliez le mode Normal.

On met quand même un peu de temps à comprendre ce que Stellar Blade attend de nous. Est-ce que le jeu est assez permissif pour que je puisse attaquer sans véritablement prendre le temps d’analyser le pattern de mon adversaire et utiliser le parry ?

Voilà l’épineuse question que je me suis posé pendant une bonne partie de la démo avant de me rendre compte qu’il fallait réellement l’appréhender davantage comme un Sekiro que comme un NieR ou un Bayonetta.

Surtout qu’entre la parade, l’esquive, les attaques supplémentaires que l’on peut débloquer après ces mouvements et les très nombreux combos d’EVE, il faut perpétuellement s’adapter au système de combat. La gymnastique demandera probablement plusieurs heures d’effort.

Une exploration qui manque un peu de folie (pour l’instant)

Après le boss de l’introduction, le jeu nous emmène dans le premier véritable niveau de l’aventure. Ne vous attendez pas à un level design particulièrement complexe. Le parcours à suivre pour arriver au boss de la fin de la démo est plutôt linéaire, même si on note quelques objets à ramasser hors du chemin principal. D’ailleurs, ces derniers apparaissent sous la forme de toutes petites lueurs de couleur très difficiles à voir et qui nécessitent absolument d’appuyer sur R2 pour être ramassées. Pas très pratique.

Stellar Blade mise également sur sa verticalité pour apporter un peu d’originalité à l’exploration. Notez que la fameuse peinture jaune tant décriée dans FF7 Rebirth se fait ici très discrète, ce qui s’avère perturbant au départ. Logiquement, les joueurs qui se plaignaient des marqueurs trop visibles dans le RPG de Square Enix ne devraient ici pas râler…

© Sony

Pour détecter ces chemins plus discrets et même les ennemis et objets présents sur le terrain, vous pouvez compte sur le petit robot de votre allié Adam. Avec une simple pression sur le pavé directionnelle, la machine scanne l’environnement proche d’EVE. Sa présence facilite l’exploration, peut-être même un peu trop.

Par exemple, Shift Up a caché des ennemis prêts à nous fondre dessus après une porte comme dans les Souls-like, mais l’effet de surprise tombe à l’eau étant donné que notre robot peut aussi les détecter. Finalement, on se retrouve à presser très régulièrement le pavé tactile pour éviter de se faire piéger, mais surtout de manquer un endroit à escalader, ce qui casse un peu le rythme.

Dans ce premier niveau, vous croiserez de nombreux camps qui vous permettront de recharger vos potions et d’apprendre de nouvelles compétences et de vous reposer. Cette dernière action fera réapparaître les ennemis dans la zone, comme dans les Souls-like.

Stellar Blade ne lésine pas sur les mécaniques RPG

Pour venir à bout des ennemis de la démo et du jeu lorsqu’il sortira, vous devrez impérativement apprendre nouvelles compétences à EVE. Son arbre de talents se divise en plusieurs sections : attaque, bêta (pour les capacités spéciales), survie et deux noyaux verrouillés dans la démo.

Par exemple, la section survie est consacrée à la parade et aux actions que vous pouvez effectuer directement après un parry, mais aussi aux mouvements disponibles après une esquive parfaite.

© Sony

Pour contrer les attaques les plus puissantes des ennemis, il faudra obtenir des mouvements spécifiques, comme l’éclipse, pour passer dans le dos de l’ennemi. EVE dispose aussi de plusieurs tenues possédant chacune ses propres avantages, comme l’augmentation de santé ou la réduction de dégâts. Au cours de l’aventure, le joueur trouvera aussi des pièces d’équipement qui font office de modificateurs de statistiques.

Au cours de la démo, je suis tombé sur quelques objets permettant d’augmenter de manière permanente la santé et la résistance du bouclier. Bien sûr, ce segment n’en compte pas assez pour faire évoluer ces deux statistiques.

Deux boss assez classiques, mais intéressants à affronter

Quoi qu’il en soit, on obtient assez de points de compétences au cours de la démo pour affronter le premier vrai boss de Stellar Blade. Son pattern m’a semblé un petit peu confus et la caméra, placée un peu trop proche d’EVE à mon goût, n’aide pas vraiment à anticiper ses mouvements. Malgré tout, la satisfaction d’en venir à bout en utilisant la parade, l’esquive et les combos opportuns se fait bien sentir et c’est là le plus important.

© Sony

Après votre victoire, le mode duel de boss se débloque. Vous pouvez affronter un ennemi à un stade bien plus avancé du jeu. EVE dispose alors de multiples tenues et compétences débloquées d’office, ce qui donne un bon aperçu de ce qu’elle sera capable de faire après quelques heures en sa compagnie. Elle possède notamment des armes à distance, déjà aperçues dans les trailers diffusés par Sony.

Même si j’ai été un déçu par le design de ces adversaires qui manquent un peu d’identité selon moi, les affrontements se révèlent tendus et tactiques.

Stellar Blade prend des risques, mais le mélange des genres fonctionne

Stellar Blade puise dans de multiples inspirations, aussi bien du côté des Souls-like que de NieR ou Bayonetta. Un pari risqué de la part de Shift Up. Pourtant, le studio sud-coréen s’en sort avec brio et offre un savoureux mélange des genres lui conférant sa propre identité (notamment grâce à son univers) et non une œuvre dénuée de personnalité.

Manette en main, le plaisir est là grâce à la belle palette de coups et de mouvements d’EVE. Espérons simplement que le bestiaire se renouvelle suffisamment et que les zones plus ouvertes inviteront à l’exploration. Attention, Stellar Blade est un jeu exigeant. Si vous vous attendez à pouvoir avancer sans trop réfléchir en martelant les touches d’attaques, passez votre chemin.

Notez que dans cette démo, le scénario de Stellar Blade n’avance que très peu. Il faudra attendre le jeu complet pour voir si Shift Up peut nous bouleverser de la même manière qu’un Horizon Zero Dawn, dont l’unviers post-apo ne manquait pas de surprises.