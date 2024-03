Amazon Prime Gaming : 8 jeux gratuits en mars dont un gros classique

Un nouveau mois commence et avec lui une nouvelle salve de jeux gratuits. Amazon Prime Gaming vient de dévoiler la liste des jeux qui seront offerts aux abonnés en mars. Huit titres deviendront gratuits au fil de l’eau dont Fallout 2. Voici la liste complète.

Etre abonné Amazon Prime est avantageux à plusieurs titres. Car outre la livraison en un jour ouvré et l’accès à la plateforme Prime Video, l’abonnement ouvre les portes d’Amazon Prime Gaming et ses dons réguliers de jeux vidéo. En février, huit titres ont ainsi été offerts dont l’excellent Blade Assault et son gameplay explosif ou encore Missile Command Recharged qui peut se faire en coopération. Alors que le mois de mars commence à peine, Amazon a levé le voile sur la prochaine cuvée.

Quels sont les jeux offerts en mars sur Amazon Prime Gaming ?

Trève de suspense, voici la liste des jeux offerts ce mois-ci aux abonnés Prime. Après avoir donné gracieusement le premier volet de Fallout en février, Amazon continue de bichonner les fans de la franchise. Cette fois-ci, c’est Fallout 2 qui devient gratuit. Pour rappel, celui-ci prend corps 80 ans après les évènement du premier opus. Plongé dans un univers post-apocalyptique, vous incarnez l'”Être élu” qui cherche à sauver son village de la sécheresse. Au cours de votre périple, vous serez confronté à l’Enclave, une redoutable organisation militaire.

D’autres jeux moins célèbres complètent cette nouvelle sélection mensuelle. Comme Bus Simulator 21: Next Stop qui vous permettra de développer votre entreprise d’autobus. Vous pourrez créer vos propres lignes, acheter, vendre et améliorer des bus, décider des horaires de passage et composer avec les aléas climatiques. Outre le développement financier, votre mission ultime sera évidemment de satisfaire les usagers.

Voici quand les abonnés Prime pourront récupérer leurs cadeaux :

7 mars

Fallout 2

Scarf

14 mars

Mystery Case Files : Moths to a Flame

Invincible Presents : Atom Eve

21 mars

Pearls of Atlantis : The Cove

28 mars

Bus Simulator 21 : Next Stop

Through the Darkest of Times

Bridge to Another World : Secrets of the Nutcracker

