PS Remote Play : vous pouvez maintenant jouer à la PS5 sur iOS avec la manette DualSense

L’application PS Remote Play n’est pas très connue, mais elle permet pourtant de jouer à sa console sur la plupart des appareils de la maison. Vous pouvez ainsi lancer un jeu PS4 ou PS5 sur un ordinateur, une tablette ou même un smartphone. D’ailleurs, vous pouvez même streamer une PS5 sur une PS4 pour jouer à distance.

La manette DualSense – Crédit : Kamil S / Unsplash

L’application PS Remote Play qui prend en charge la PlayStation 5 depuis octobre dernier n’était jusqu’à présent pas compatible avec la nouvelle manette de la console next-gen. La PS5 pouvait seulement être contrôlée à distance avec la DualShock 4. Sony vient donc de déployer une mise à jour de son application. Elle apporte finalement la prise en charge de la DualSense.

PS Remote Play ne prend pas en compte toutes les fonctionnalités de la DualSense

Sony a annoncé sur le compte Twitter officiel de PlayStation que : « Remote Play est désormais disponible avec la manette sans fil DualSense pour jouer à des jeux compatibles sur une gamme d’appareils Apple ». Cela concerne les iPhone, iPad, iPod Touch et les Apple TV qui tournent sous iOS 14.5 ainsi que les Mac sous macOS Big Sur 11.3.

Remote Play is now available using the DualSense wireless controller to play compatible games on a range of Apple devices. Full details: https://t.co/4fpa77oFqx pic.twitter.com/Z2BlehDLjO — PlayStation (@PlayStation) May 10, 2021

Nos confrères de The Verge se sont alors empressés de tester le PS Remote Play avec une DualSense sur un iPhone 12 mini et un iPad Pro. Ils ont confirmé que la manette fonctionne parfaitement et ils ont pu profiter des gâchettes adaptatives. Il y a néanmoins quelques points négatifs. Le plus ennuyant est l’absence du retour haptique de la DualSense qui est cependant l’une des particularités les plus importantes de cette manette. De plus, le microphone, la prise casque et le haut-parleur intégré de la DualSense ne fonctionnent pas sur PS Remote Play.

L’autre inconvénient est que vous devez appairer manuellement la DualSense à chaque fois que vous voulez changer d’appareil, entre la PS5 et l’iPhone, par exemple. Pour The Verge, il est finalement plus facile d’utiliser une DualShock 4 sur PS Remote Play et de garder la DualSense uniquement pour jouer sur la PS5.

Enfin, Sony apportera peut-être des modifications à l’application PS Remote Play pour corriger ces défauts, mais nous ne pouvons pas encore le confirmer. Les joueurs peuvent d’ailleurs jouer à la PS5 via Remote Play avec une DualShock 4, mais ils ne peuvent toujours pas utiliser une DualShock 4 directement sur la PS5.

Source : The Verge