PS5 : l’application PS Remote Play prend en charge la console next-gen

Le constructeur japonais prépare le terrain en vue du lancement de ses deux consoles next-gen le 19 novembre prochain : la PlayStation 5 et la PlayStation 5 Digital Edition. Comme l’a remarqué un utilisateur Reddit, l’application qui s’appelait PS4 Remote Play a été mise à jour. Désormais, elle est intitulée PS Remote Play. Sony confirme dans la description de l’application Android qu’elle prend en charge la console next-gen, bien qu’elle ne soit pas encore sortie. « Utilisez la fonction Lecture à distance PS pour accéder à votre PS4 ou PS5 par Wi-Fi où que vous soyez », peut-on lire effectivement dans la description.

La résolution maximale est limitée à 1080p

Depuis octobre 2019, le Remote Play est compatible avec tous les appareils Android. Sony envisagerait même de le rendre disponible sur la Nintendo Switch. Nous avons maintenant la confirmation officielle que le Remote Play prendra en charge la PS5. Comme vous pouvez le voir sur la capture d’écran ci-dessous, l’application propose désormais de se connecter à une PS5 ou à une PS4.

Capture d’écran de l’application PS Remote Play sur Windows – Crédit : Galaxie Media / Auriane Polge

De plus, les paramètres de l’application Remote Play révèlent aussi les différents choix de la qualité vidéo du Remote Play. Pour la PS5, la résolution maximale est 1080p tandis que la minimale est 360p. Il est également possible d’activer la fonction HDR de manière automatique. Néanmoins, il n’y a pas d’option pour modifier la fréquence d’images. Pourtant, cela est possible pour la PS4 et le Remote Play peut être configuré pour afficher une fréquence d’images élevée.

Capture d’écran des paramètres vidéo de l’application PS Remote Play sur Windows – Crédit : Galaxie Media / Auriane Polge

Nous ne savons pas encore si la fréquence d’images sera fixée par défaut à 60 FPS pour la PS5 ou si l’application Remote Play est tout simplement encore incomplète. Quoi qu’il en soit, nous découvrirons toutes les caractéristiques finales du Remote Play à la sortie de la PlayStation 5.

