PS5 : Streamer les jeux sur une PS4 grâce au Remote Play, c’est possible

La fonction Remote Play de la PS4, déjà annoncée sur PS5, est bien utile pour accéder à sa console de n’importe où dans la maison. Largement utilisée sur PS4, l’application va bientôt bénéficier d’une nouvelle fonctionnalité. Sony vient d’annoncer qu’en plus de pouvoir émettre des données de streaming, la PS4 pourra désormais en recevoir. Il sera donc possible de streamer une PS5 sur une PS4, et notamment de jouer à distance. Une fonctionnalité extrêmement pratique qui pourrait donner une seconde vie à un grand nombre de PS4. En effet, cela permettra aux joueurs d’accéder à leurs jeux next-gen à partir de plusieurs endroits de leur foyer, au lieu d’un seul.

C’est à travers une FAQ, disponible sur son blog officiel, que Sony a partagé l’information. « Nous mettons à jour la fonctionnalité Remote Play de la PS4. Désormais, en plus de pouvoir accéder à votre PS4 depuis un PC ou un appareil mobile, votre PS4 peut également accéder à d’autres consoles via Remote Play, directement sur votre téléviseur. Cela inclut la possibilité de se connecter à votre PS5 et de diffuser un jeu PS5 sur votre PS4 afin que vous puissiez y jouer. » a déclaré la firme nippone. Un communiqué qui ne laisse pas de place au doute ou aux interprétations. Il sera bien possible de streamer des jeux PS5 à partir d’une PS4.

Le Remote Play va supporter le HDR, mais seulement en Full HD 1080p

Attention toutefois, cela ne veut pas dire que la PS4 sera en mesure de reproduire l’expérience de jeu next-gen de la PS5. Cette fonctionnalité permettra de streamer les jeux sur le même réseau wifi en 1080p. On parle donc ici d’une solution d’appoint, plutôt que d’une possibilité réelle de jouer dans de bonnes conditions à plusieurs endroits. Pour les joueurs qui ont besoin de deux solides postes de jeu chez eux, cette solution montrera vite ses limites. Le Remote Play sera cependant très utile pour une utilisation ponctuelle en cas de besoin.

Cette solution malgré tout bienvenue pourrait donner une seconde vie aux PS4 dont certains pensaient se séparer. Rappelons tout de même qu’il n’est pas nécessaire de posséder une PS4 pour accéder au Remote Play. En effet, n’importe quel PC ou smartphone fera l’affaire, à partir du moment où la PlayStation se situe sur le même réseau Wi-Fi. Autre information intéressante, le Remote Play supporte désormais le HDR. Le service s’étoffe donc avec plusieurs nouvelles fonctionnalités bienvenues.

Source : The Verge