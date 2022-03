PS5 : bientôt des jeux 100% fluides, Sony va activer le VRR

Les PS4 et PS5 recevront une nouvelle mise à jour dès demain, 24 mars. Nous vous détaillons les nouveautés qu’elle apporte.

Dans son annonce de la disponibilité de la nouvelle mise à jour des PS4 et PS5, Sony évoque une nouvelle fonctionnalité visuelle : le Taux de rafraîchissement variable (Variable Refresh Rate ou VRR).

Sony PS5 – Crédits : Edouard le Ricque / Tom’s Guide

Alléluia ! Enfin Sony daigne se pencher sur cette fonction VRR qu’il promettait depuis la sortie de la PS5. Le VRR est une fonction qui promet une expérience visuelle plus confortable et pardonne un peu plus les chutes de framerate.

C’est quoi le VRR sur PS5 ?

En effet, cette technologie synchronise la fréquence de rafraîchissement de la console à celle du téléviseur, en temps réel. Cela permet d’absorber en toute transparence pour l’utilisateur les variations du nombre d’images par seconde. Les joueurs sont habitués à apercevoir quelques saccades dans leurs jeux, ou même des images qui se déchirent dans le sens de la longueur. C’est tout simplement parce que l’émetteur (PS5) et le récepteur (TV) ne travaillent pas de concert.

PS5 VRR – Crédit : Sony

Avec le Taux de rafraîchissement variable vanté par Sony, le téléviseur absorbe les chutes de framerate et évite ainsi les problèmes cités ci-dessus. S’ensuit une expérience de jeu améliorée. En extrapolant, on peut dire aussi qu’un jeu mal optimisé sera plus confortable avec le VRR activé.

A noter que les joueurs Xbox disposent déjà du VRR sur Series X. Côté PC, cela fait longtemps que les joueurs utilisent le FreeSync d’AMD ou le G-Sync de Nvidia avec des moniteurs compatibles.

Quels jeux PS5 sont compatibles VRR ?

Sony ajoute qu’il communiquera prochainement une liste des jeux compatibles. Les jeux actuels devront être mis à jour pour supporter le VRR. Quant aux prochaines sorties, ils seront compatibles de base.

Quels prérequis pour activer le VRR sur PS5 ?

Le Taux de rafraîchissement variable de la PS5 ne pourra être activé que si la console est reliée à un téléviseur compatible HDMI 2.1, la norme la plus récente du protocole HDMI. On vous explique d’ailleurs dans ce dossier ce qu’est le HDMI 2.1.

S’il faut vous équiper avec un tel téléviseur, nous vous conseillons chaudement notre guide des meilleurs téléviseurs de 2022. Attention, tous les modèles HDMI 2.1 ne possèdent pas l’ensemble des fonctions offertes par la norme.

Source : Sony