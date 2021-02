Quelle TV HDMI 2.1 pour votre PS5 / Xbox Series ? Quel câble choisir ?

Apparu il y a pratiquement 20 ans, le HDMI n’a pas changé, du moins en apparence. En effet, cette interface dédiée à la transmission des flux audio et vidéo numériques a beaucoup évolué, notamment dans sa dernière version HDMI 2.1. Quelles sont les nouveautés et surtout en avez-vous vraiment besoin ? On fait le point.

À l’instar du port USB sur les ordinateurs, le port HDMI s’est imposé sur tous les appareils audio/vidéo. Du téléviseur à la platine Blu-ray, en passant par la console de jeux vidéo ou la Box TV Internet, cette connectique est incontournable pour faire transiter les flux numériques en lieu et place des anciennes interfaces VGA, DVI et autres ports optiques ou coaxiaux. Depuis son apparition en 2002, elle n’a cessé d’évoluer, suivant tour à tour les innovations. 3D, 4K Ultra HD, HDR, Dolby Atmos, toutes ces technologies ont contribué à ses différentes versions sur lesquelles on revient en bas de cet article.

En 2020, c’est le HDMI en est arrivé à sa révision 2.1. Une nouvelle version qui apporte son lot de nouveautés, notamment pour les consoles de nouvelle génération, la Xbox Series S et la Series X, que nous avons démontée, et la PS5 dont vous pouvez retrouver le test ici. A-t-on atteint un point de rupture, est-il temps de changer son téléviseur pour un modèle compatible ? On fait le point.

Comment reconnaître le HDMI 2.1 ? Ses nouvelles fonctions

2020 a certes été marquée par la pandémie mondiale de COVID-19, mais aussi par l’arrivée des premiers téléviseurs équipés de HDMI 2.1. Quoi de neuf avec cette nouvelle itération qui sera amenée à se développer cette année ? Sans surprise c’est au niveau de la bande passante que les améliorations se concentrent. Avec des débits jusqu’à 48 Gb/s, il est possible d’exploiter du contenu en 8K à 60 images par seconde ou en 4K à 120 images par seconde contre 60 images seconde jusqu’à présent.

La nouvelle norme renferme aussi la comptabilité eARC (enhanced Audio Return Channel ), une évolution de l’ARC qui ajoute la prise en charge des formats non compressés pour les bandes-son encodées en Dolby Atmos et en DTS:X. Ces deux technologies ajoutent une dimension verticale au son afin de créer une sorte de bulle audio qui immerge le téléspectateur. Notez que l’ARC est tout aussi capable de prendre en charge ces mêmes formats s’ils sont compressés.

Enfin, le HDMI 2.1 s’inspire de technologies bien connues des gamers sur PC (FreeSync et G-Sync) et qui sont désormais implémentées sur les téléviseurs avec les nouvelles générations de consoles Xbox Series X et PlayStation 5. D’une part l’ALLM, c’est-à-dire Auto Low Latency Mode, qui bascule automatiquement le téléviseur en mode jeu et qui réduit la latence. D’autre part le VRR pour Variable Refresh Rate. Ici le taux de rafraîchissement du téléviseur est automatiquement ajusté en temps réel pour garantir la fluidité des mouvements et éviter les saccades.

Attention, le HDMI 2.1 n’a pas les mêmes fonctions d’un TV à l’autre

Comme on vient de la voir, la norme HDMI 2.1 referme de nombreux critères. Or, un seul suffit pour indiquer qu’un port HDMI est 2.1.

Alexis Rolin et Patrick Moncet mettent aussi en garde les utilisateurs face aux annonces trompeuses d’intégration du HDMI 2.1 quand l’intégration d’un seul critère suffit pour bénéficier de cette appellation. Chez Sony, on précise que toute la gamme 2020 pourrait recevoir le label HDMI 2.1, mais ce n’est pas la politique de la maison. Les modèles Sony qui sont estampillés HDMI 2.1 bénéficient de toute la liste d’options offertes par la norme.

Et bien évidemment, les constructeurs ne communiquent sur ce point que s’ils disposent de toutes les fonctions du HDMI 2.1, comme c’est le cas pour Sony et Samsung. Pour être certain de ne pas être floué, l’idéal est de vérifier la fiche technique du téléviseur convoité. Voici toutes les options disponibles avec le HDMI 2.1 que vous pourrez y retrouver :

Bande passante de 48 Gb/s

Résolution jusqu’à 10K à 120 images par seconde

eARC

ALLM (bascule automatique en mode jeu pour faible latence)

VRR (fréquence variable d’actualisation des images pour améliorer la netteté des images en mouvement)

QFT (réduction du retard à l’affichage)

De plus, le câble utilisé a aussi son importance. Si certains câbles anciens sont parfaitement capables de répondre aux critères du HDMI 2.1 en termes de bande passante, certains ne permettent pas de profiter de la 4K en 120 images par seconde.

Quel câble HDMI choisir pour le HDMI 2.1 ?

Tout comme les connecteurs, les câbles HDMI 2.1 sont identiques aux câbles actuels et rétrocompatibles. Vous pouvez donc les utiliser avec les équipements plus anciens. Ces câbles sont distribués avec la mention 48G ou Ultra High Speed. Mais là encore, inutile de vous ruer sur ce type de câbles si vous vous contentez de regarder des films en 4K sur votre téléviseur. Les câbles actuels à partir de la certification HDMI 1.4 sont parfaitement en mesure de supporter la définition Ultra HD des téléviseurs modernes, soit du 3840 x 2160 pixels. Côté audio, le flux audio Dolby True HD est accessible dès le HDMI 1.3 et le Dolby Atmos l’est avec le HDMI 1.4.

Seul cas où il peut être intéressant d’acquérir un câble Ultra High Speed : le jeu. Les consoles de dernière génération, PS5 et Xbox Series X et S, sont compatibles avec une diffusion en 4K à 120 fps, un affichage qui n’est disponible qu’avec du HDMI 2.1.

À noter cependant que certains des câbles HDMI 2.0 sont parfois en mesure de supporter une telle définition à ce taux de rafraîchissement. La plupart du temps, si ce n’est pas le cas, votre console vous indiquera qu’elle ne peut pas afficher un jeu dans ce format. Si votre téléviseur est bien HDMI 2.1, c’est donc que le câble pose problème. Enfin, vous pouvez aussi vérifier le format de l’affichage via le téléviseur qui dispose généralement d’une fonctionnalité pour afficher les caractéristiques de l’image à l’écran.

Sélection de câbles compatibles HDMI 2.1

Voici une sélection de trois câbles HDMI 2.1. Ils sont tous capables de diffuser en 8K à 60 Hz ou 4K à 120 Hz et sont donc de bons candidats pour une PS5 ou une Xbox Series X, par exemple.

Câble Stouchi HDMI 2.1 (1,8 m)

Câble IBRA ORANGE HDMI 2.1 (1 m)

Câble IBRA LUXURY HDMI 2.1 (1 m)

Ai-je vraiment besoin du HDMI 2.1 ?

Se pose enfin la question de l’intérêt du HDMI 2.1 ? Si malgré la pénurie vous avez réussi à vous procurer une console de dernière génération, il est très intéressant de s’orienter vers un téléviseur doté de cette connectique. Ainsi, vous pourrez théoriquement profiter de toutes les technologies offertes par cette nouvelle norme, et notamment des jeux en 4K à 120 images par seconde.

Vous êtes un joueur occasionnel, le HDMI 2.0 fera tout aussi bien l’affaire avec la prise en charge de la 4K à 60 images par seconde et le basculement automatique du téléviseur en mode jeu qui est également disponible sur certains téléviseurs déjà commercialisés ces dernières années.

Vous n’avez que faire des jeux vidéo et vous n’utilisez votre téléviseur que pour regarder des films ? Là encore, peu importe que votre téléviseur soit équipé du HDMI 2.1 aujourd’hui et pour encore plusieurs années. En effet, les films sont tous diffusés en 24 ou 30 images par seconde environ, même si on compte quelques très rares exceptions en HFR (High Frame Rate) : The Hobbit de Peter Jackson (48 images par seconde) ou plus récemment The Gemini Man de Ang Lee (120 images par seconde). Des films qui ont certes été exploités dans ce format dans quelques salles de cinéma dotées de l’équipement adéquat, mais qui ne sont pas disponibles en vidéo dans ce format. En clair, on pourra encore se contenter de 4K UHD et de 8K pendant de longues années et donc du HDMI 2.0. De la même façon, le HDMI 2.0 peut bénéficier de l’eARC, si tant est que le constructeur le propose. Dans le doute et si vous voulez impérativement diffuser les pistes audio Dolby True HD, préférez un téléviseur HDMI 2.1.

Quels TV choisir pour profiter du HDMI 2.1 ?

Comme on l’a dit plus haut, tous les téléviseurs qui sont commercialisés aujourd’hui ne sont pas forcément dotés du HDMI 2.1. Chez Sony par exemple, la gamme 2020 comporte deux séries compatibles via une mise à jour qui a été déployée quelques jours avant le lancement de la PlayStation 5 : le ZH8 en 8K qui se décline en 75 et 85 pouces et le XH90 disponible à partir de 55 pouces que nous avons pu analyser dans notre test de la PS5. Patrick Moncet, Chef produit TV, nous indique que sur les sept nouvelles séries qui ont été annoncées au CES 2021, six seront équipées de HDMI 2.1, l’entrée de gamme restant en HDMI 2.0. Précision utile, Sony proposera deux ports compatibles HDMI 2.1, une bonne nouvelle pour les heureux propriétaires des deux nouvelles Xbox Series X et PlayStation 5.

Comparatif TV : Ultra HD (4K), Led, Oled ? Comment choisir ? Laquelle acheter ?

Même son de cloche chez Samsung avec les modèles QLED Q70, Q80, Q95 et The Frame en 4K UHD, et Q800 et Q950 en 8K. Soit globalement tous les produits à 900 Hz. Nous avons interrogé Alexis Rolin, Directeur marketing TV & Audio chez Samsung Electronics. Il nous indique que le constructeur proposera autant de modèles en HDMI 2.1 cette année avec tous ses modèles dotés de dalles natives 100 Hz.

Les autres marques ne sont pas en reste avec plusieurs modèles équipés en HDMI 2.1 et attendues cette année, tant chez Philips que chez Panasonic, LG ou TCL.

Notre sélection de TV HDMI 2.1

LG Oled 48CX L'excellence du TV en HDMI 2.1 1399€ > Fnac

Le LG CX Oled est l’un des meilleures TV du marché. C’est aussi l’un des seuls à proposer toutes ses sorties HDMI en HDMI 2.1, lorsque d’autres constructeurs n’offrent qu’un port de ce type. De plus, il adopte tous les critères de la nouvelle norme HDMI 2.1, une bonne chose quand on sait que le consortium HDMI est très laxiste sur ce point. Si vous cherchez un téléviseur sans compromis, le LG CX vous offrira le nec plus ultra. Une dalle Oled 4K bien calibrée, du HDMI 2.1, un HDR convaincant, tout pour faire le bonheur d’une PS5 ou d’une Xbox Series X, par exemple. Mais elle est aussi intelligente et offre une double compatibilité avec Amazon Alexa et Google Assistant. De plus, sa télécommande à reconnaissance de mouvements facilite les déplacements dans WEBOS 5.0, le système adopté par LG et qui n’a pas à rougir face à Android TV.

Samsung QE55Q83T Le meilleur rapport qualité/prix pour du HDMI 2.1 999€ > Darty

Disponible du 49 au 75 pouces, la série Q80T de Samsung permet d’accéder à un bon téléviseur 4K compatible HDMI 2.1 pour moins de 1000 €. Et c’est le 55 pouces qui est le plus intéressant, celui que l’on peut trouver à ce bon tarif. Le Q80T reprend beaucoup des qualités du Q70R sorti en 2019 et y adjoint un port HDMI 2.1. Si Samsung ne s’est pas trop mouillé sur ce coup, il livre un téléviseur de bonne facture. Sans doute pas le meilleur, mais l’un des très bons rapport qualité/prix du moment. Sa dalle est assez bien calibrée et ne nécessite que quelques retouches légères, notamment sur la température des couleurs. Et malgré un rétroéclairage impossible à désactiver, le contraste natif de la dalle est excellent. Compatible HDR, il livre aussi de belles performances en jeu, avec un retard à l’affichage imperceptible. La rémanence est quant à elle un poil trop importante. Mais il faut faire des concessions et celle-ci est minime.

9/10 Sony Bravia XH90 1399€ > Darty On aime Dalle réactive avec un Input Lag très faible

Bonne calibration de base (mode jeu à affiner légèrement)

Excellents contraste et luminosité

Enfin du vrai HDMI 2.1 avec 4K 120 Hz, ALLM, VRR, eARC

Pieds ajustables en deux positions On n’aime pas Pas de rétroéclairage sur la télécommande

Angles de vision resserrés (dalle VA) Verdict : Sur quoi brancher une PS5 flambant neuve ? N’allez pas plus loin, la XH90 de Sony est à ce jour l’un des meilleurs modèles du marché, le TV qui ne limitera pas les performances de votre console. Elle est compatible VRR et 4K à 120 fps via sa connectique HDMI 2.1, nouveau standard qui commence à s’installer. Pour ne rien gâcher, la calibration de la dalle VA est de bonne facture en mode cinéma dès la sortie de boîte. Le mode jeu demandera un petit affinage pour afficher une colorimétrie respectée. Ce mode jeu, notamment, offre un input lag particulièrement bas, idéal pour les jeux compétitifs. Ajoutons qu’il s’agit d’une dalle Full Led et qu’on n’observe donc aucun halo lumineux disgracieux. Et ce XH90 n’est pas réservé à la PS5. Il fonctionne aussi bien avec les autres consoles ou autres contenus. Il embarque notamment Android TV et un profil calibré pour Netflix. Le tout est servi par un système de quatre haut-parleurs (sauf sur la 55 pouces) qui offre une reproduction sonore riche. Un excellent choix pour se rééquiper durablement. A noter que le 55” n’a que deux haut-parleurs et que la définition Ultra HD est un peu limite sur le 85 pouces. Le modèle idéal est donc le 65 pouces. plus

Nous avons mis la main sur le XH90 à l’occasion de notre test de la PS5. Une formidable expérience avec ce téléviseur brandé Ready for PlayStation 5. Ainsi, il est tout spécifiquement étudié pour la nouvelle console de Sony, mais les autres consoles également. En place, on a un mode jeu qui fait tomber le temps de réponse à 7 ms, ce qui est excellent. La dalle Full Led est 4K et compatible HDR. Elle offre une belle restitution des couleurs, mais pas dans tous les modes. Sa température est juste et son contraste et sa luminosité sont bons. Un sans faute quasiment pour ce XH90 bien qu’il ne soit équipé que d’un port HDMI 2.1, mais celui-ci embarque toutes les fonctions de cette nouvelle norme.

Quelles fonctions a-t-on gagnées depuis le HDMI 1.4 ?

Apparu en 2002, le HDMI a toujours gardé la même forme avec son port à 19 broches doté d’un détrompeur pour l’insérer dans le bon sens. Néanmoins, avec le temps les versions se sont succédé qui n’offrent pas les mêmes fonctionnalités.

Avec l’arrivée de la 4K UHD et de feu la 3D, le HDMI avait dû passer en version 1.4. Une évolution qui s’est accompagnée de débits plus élevés jusqu’à 10,2 Gb/s, de la prise en charge de huit canaux audio jusqu’à 768 kHz, et de l’encodage des couleurs en 8 bits avec la prise en charge du profil Adobe RVB. Le HDMI 1.4 s’est également accompagné de la fonction ARC (Audio Return Channel) qui équipe désormais l’un des ports HDMI de tous les téléviseurs. Pour rappel, celle-ci permet de faire transiter les signaux audio numériques depuis le téléviseur vers un système externe, qu’il s’agisse d’un amplificateur A/V ou d’une barre de son, sans passer par un câble dédié supplémentaire, qu’il soit optique ou coaxial par exemple.

2013 marquera une autre étape importante dans l’histoire du HDMI avec l’arrivée de la norme 2.0. C’est celle qui est aujourd’hui la plus répandue sur les téléviseurs. Première nouveauté à l’époque, l’augmentation des débits qui sont pratiquement doublés par rapport au HDMI 1.4, en passant à 16 Gb/s au maximum contre 10,2 Gb/s auparavant. De quoi ouvrir les portes de la 4K UHD à 60 images par seconde contre 24 images par seconde avec le HDMI 1.4. De plus, le HDMI 2.0 permet de profiter d’une plage dynamique plus large grâce à la prise en charge des profils HDR, et notamment du HDR10, du HLG, du HDR10+ ou encore du Dolby Vision. Le HDMI 2.0 ajoute également l’encodage des couleurs en 10 bits avec un espace colorimétrique BT 2020 plus large. Côté son, la connectique est désormais en mesure de gérer 32 canaux jusqu’à 1 536 kHz. Enfin, c’est avec le HDMI 2.0 qu’apparaît le CEC (Consumer Electronics Control). Ce protocole permet aux appareils de communiquer entre eux pour n’utiliser qu’une seule télécommande au lieu de deux, par exemple avec un téléviseur et une platine Blu-ray ou une Apple TV.