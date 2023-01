PS5 : Discord, cloud gaming, les nouveautés de la mise à jour 7.0

La prochaine mise à jour majeure de la PS5 arrivera le 8 mars 2023. Selon la presse spécialisée, elle proposera enfin l’intégration complète de Discord, en plus de la possibilité de jouer à des jeux PS5 via cloud gaming. La bêta de ce firmware sera lancée dans les prochains jours et se terminera le 30 janvier.

PS5 © Sony

Selon Insider Gaming, un site qui est toujours fiable lorsqu’il signale des fuites de l’industrie, la prochaine mise à jour de la PS5 comportera l’implémentation complète de Discord ainsi que la prise en charge du cloud gaming pour les jeux PS5 (un peu à la façon de l’ex-PS Now).

Qu’attendre de la prochaine mise à jour pour la PS5, la 7.0 ?

La prochaine mise à jour du firmware de la PS5, la version 7.0, devrait ainsi et enfin proposer l’intégration complète de Discord ainsi que la possibilité de jouer à des jeux PS5 via cloud gaming. La prise en charge de Discord est une demande très populaire des utilisateurs, d’autant plus que les joueurs Xbox apprécient cette fonctionnalité depuis un certain temps déjà. Le streaming de jeux PS5 est également une bonne nouvelle, du moins, pour ceux qui disposent d’une bonne connexion à Internet.

Les sources indiquent qu’une version en bêta publique de la mise à jour du système 7.00 commencera dans les prochains jours et se terminera le 30 janvier. Apparemment, Discord ne sera pas actif dans la version bêta.

À lire : PS5 : un youtubeur achète une console pour 200 € sur AliExpress, il a reçu un « cauchemar absolu »

Alors, quand sortira la prochaine mise à jour de la PS5 ? La version 7.00 du firmware de la console de Sony devrait être lancé le 8 mars 2023. Il reste donc encore quelques mois à attendre avant que tous les joueurs puissent profiter du cloud gaming et de Discord sur PS5. En espérant que la bêta se passe bien et n’entraîne pas de retards supplémentaires.

Bien que beaucoup moins excitante, la dernière mise à jour de la PS5 (22.02-06.50.00) a été déployée sur tous les systèmes. Son principal point fort est qu’elle ajoute la prise en charge de la nouvelle manette DualSense Edge.