PS5 : le chat vocal Discord arrive bientôt sur les consoles de Sony

Tom Henderson, connu pour ses nombreux leaks dans le domaine des jeux vidéo, vient d’annoncer l’arrivée prochaine du chat vocal Discord sur les consoles de Sony. Plusieurs de ses sources, dont une qui avait prédit avec exactitude l’arrivée de la manette PlayStation Edge, annoncent que la fonctionnalité sera déployée bientôt.

Après que Microsoft ait conclu son partenariat avec Discord dès 2018, Sony avait finalement fini par rattraper son retard en annonçant en mai de l’année dernière que le service de messagerie arrivait sur ses consoles. Depuis, Microsoft a renforcé sa collaboration avec Discord en déployant le chat vocal sur ses Xbox Series X et S, mais on attend toujours que Sony ajoute la fonctionnalité sur ses propres appareils.

D’après les sources de Tom Henderson, Sony se préparerait à apporter le chat vocal Discord sur sa PS5 à l’occasion de la mise à jour 7.00, qui n’est pas attendue avant plusieurs mois. Actuellement, la console fonctionne sur le firmware 5.50, et la mise à jour vers la version 6.0 devrait avoir lieu à la mi-septembre.

Discord serait disponible sur les PS5 dès 2023

Si Sony venait vraiment à ajouter le chat vocal Discord sur sa PS5 avec la mise à jour 7.00, on peut s’attendre à ce que le service de messagerie soit disponible dès la fin de l’année, ou au début de 2023. Pour l’instant, Sony n’a pas dévoilé de calendrier précis pour ses mises à jour majeures. Il faudra donc pour l’instant s’armer de patience, ou vous procurer une Xbox si vous souhaitez déjà utiliser Discord pour parler avec vos amis.

Quoi qu’il en soit, si vous possédez une PS4 ou une PS5 et que vous utilisez Discord sur un autre appareil, sachez qu’il est possible de lier votre compte PSN au service de messagerie. En liant votre compte PSN à Discord, vous pouvez partager votre activité PlayStation et votre ID PSN avec la communauté, c’est-à-dire que vos amis pourront voir à quel jeu vous êtes en train de jouer sur votre console.

Source : exputer