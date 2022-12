PS5 : la nouvelle manette DualSense Edge a une autonomie plus faible

La DualSense Edge est la nouvelle manette pro de la PS5 avec une personnalisation complète pour s’adapter aux besoins des joueurs les plus exigeants. À 239,99 €, la DualSense Edge apporte plusieurs avantages à l’exception de son autonomie qui sera plus faible.

Annoncée pour la première fois en août, la DualSense Edge est la nouvelle manette personnalisable de la PS5. Sa sortie est prévue pour le 26 janvier 2023. Dédiée aux joueurs professionnels et compétitifs, cette manette offre une personnalisation complète avec des boutons interchangeables, des joysticks amovibles pour éviter le drift, des commandes customisables, etc.

La DualSense Edge © Sony

Les premiers retours confirment la prouesse technologique de la DualSense Edge, mais il y a un hic. Son autonomie est plus faible que la DualSense standard. La DualSense Edge apporte de nombreux avantages par rapport à la DualSense standard, mais à un prix trois fois plus élevé. Elle coûte effectivement 239,99 €. Ce prix risque d’être difficile à justifier pour de nombreux joueurs, surtout si la manette pro ne tient pas aussi longtemps entre deux charges.

La DualSense Edge de la PS5 a une autonomie « modérément plus courte » que la manette d’origine, confirme Sony

The Verge a eu l’occasion de prendre la DualSense Edge en main pour donner ses premiers retours. Ceux-ci sont particulièrement positifs. Comme le site l’a noté, tous les aspects de la manette « semblent aussi bons, sinon meilleurs que la DualSense d’origine ». Enfin, tous les aspects à l’exception de l’autonomie. The Verge n’a pas testé l’autonomie, mais Sony l’a lui-même confirmé. Le porte-parole Ken Zhang a confirmé que la DualSense Edge a une autonomie « modérément plus courte » que la manette PS5 d’origine.

À l’approche de la sortie de la DualSense Edge, Sony a également partagé une vidéo de plusieurs minutes qui détaille la conception et le design de la manette pro, probablement pour justifier son prix auprès des joueurs encore hésitants. Ken Zhang a aussi ajouté que « nous avons inclus de nombreuses autres fonctionnalités dans la même forme et le même design ergonomique de la DualSense d’origine. De plus, le câble tressé USB plus long est également idéal pour les joueurs compétitifs qui préfèrent jouer avec une connexion filaire pour éviter les interférences sans fil. Cette option préserve la durée de vie de la batterie ».

Ainsi, la DualSense Edge vise les joueurs compétitifs qui privilégient la personnalisation et les fonctionnalités à l’autonomie. En tout cas, Ken Zhang n’a pas donné plus d’informations précises sur la batterie de la DualSense Edge. Nous ne savons donc pas encore à quel point son autonomie sera plus courte que la DualSense d’origine. Après la sortie de la DualSense Edge le 26 janvier, une nouvelle PS5 est aussi attendue l’année prochaine.

Source : Kotaku