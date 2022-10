PS5 : en 2022, le stockage externe est bien moins cher que sur Xbox Series X

Le stockage externe de la PS5 et des Xbox Series est différent. Sony aura opté pour un disque SSD M.2, Microsoft aura fait le choix d’une carte d’extension propriétaire. Le pari de Sony était plus risqué au lancement des consoles, mais en 2022, le choix aura basculé en faveur de Sony.

Un SSD pour PS5 © Seagate

Sony aura fait un grand pari sur le choix du stockage externe de la PlayStation 5. Si Microsoft a choisi une carte d’extension propriétaire, la firme nipponne, elle, avait fait le choix d’un SSD M.2 PCIe 4 (avec des modèles spécifiques, certes, mais pas tant que ça).

Sauf qu’aujourd’hui, le stockage propriétaire de Microsoft aura perdu la bataille. En s’en tenant aux SSD M.2 2280 PCIe4 x4 standardisés, les propriétaires de PS5 paient désormais beaucoup moins que les propriétaires de Xbox dès lorsqu’il s’agit d’ajouter du stockage supplémentaire.

Un stockage externe bien moins cher sur PS5

Bien qu’il existe une longue liste de similarités entre la PS5 et la Xbox Series X, leur approche en termes de stockage externe est différente. Sony avait pris le risque de faire le choix d’un SSD M.2 2280 PCIe4 x4 NVMe pour un stockage supplémentaire, même si ces disques n’étaient pas encore largement disponibles au moment du lancement et qu’ils n’étaient pas pris en charge. À côté, Microsoft avait décidé de créer son propre lecteur externe propriétaire, façon PS1 ou PS2.

Les avantages et les inconvénients de chaque décision ont été immédiatement ressentis par les clients lors du lancement des deux consoles. Les premiers utilisateurs de la PS5 ont dû attendre des mois avant que les SSD PCIe4 x4 compatibles ne soient disponibles, tandis que les propriétaires de Xbox ont eu beaucoup plus de facilité à trouver la carte d’extension dans les magasins ou en ligne. Avance rapide jusqu’en 2022, cependant, et le pari de Sony porte ses fruits.

À lire : PS5 : SSD ou disque dur pour un stockage externe ? On a testé le plus efficace

Maintenant que les disques PCIe4 x4 sont monnaie courante, leurs prix ont considérablement baissé et sont beaucoup moins chers que la solution propriétaire de Microsoft. Une rapide recherche sur Amazon pour un SSD de PS5 affiche un Samsung 980 Pro de 1 To pour 110 € (parfois plus, comptez 150 € pour un WD_Black), tandis qu’une carte d’extension de stockage Seagate pour Xbox Series X coûte 249 € sur le site de Microsoft. On en trouve à 200 € sur Amazon, mais la différence de prix est bien là.

Pour les propriétaires de PS5, le stockage externe s’achète donc moins cher, avec de nombreux fabricants parmi lesquels choisir. À côté, les propriétaires de Xbox Series restent bloqués. La carte d’extension Xbox avait l’avantage de l’offre et du prix au début, mais cela aura basculé en faveur de Sony.