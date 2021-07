PS5 : quel SSD compatible acheter ? Le M.2 interne est-il la meilleure solution ?

Sony vient d’ajouter à la bêta du système PS5 le support d’un SSD interne M.2. Une fonction qui mérite d’être creusée afin de savoir quel modèle on pourra s’offrir lorsque la mise à jour sera déployée.

L’espace pour SSD M.2 dans la PS5 – Crédit : Sony

C’était l’une des options de la PS5 encore inactivée. La possibilité d’étendre le stockage de la console directement depuis ses entrailles. Dans un premier temps, seuls les utilisateurs sélectionnés par le programme bêta de la PS5 ont la primeur de cette fonction.

Bien que présentée comme une console avec 1 To de stockage, la PS5 est en réalité limitée à 664 Go d’espace disponible pour l’utilisateur, le reste étant réservé au système. Lors de notre test de la PS5, nous nous étions rendu compte que 664 Go c’était au final assez peu pour les jeux actuels qui requiert souvent entre 50 et 100 Go de libre pour s’installer.

SSD M.2, quels prérequis pour entrer dans une PS5 ?

La bonne nouvelle est que dans la prochaine mise à jour de la PS5, vous pourrez ajouter un disque M.2 à la console de Sony. Un SSD interne qui viendra étendre la mémoire du SSD principal. Dès lors, vous pourrez installer plus de jeux, bien entendu, mais encore faut-il ne pas se tromper de modèle de SSD. Sony PlayStation a publié les spécifications techniques requises pour qu’un SSD M.2 fonctionne dans sa PS5.

Interface : SSD M.2 NVMe PCIe Gen4 x4

: SSD M.2 NVMe PCIe Gen4 x4 Capacité : 250 Go à 4 To

: 250 Go à 4 To Structure de refroidissement : pour utiliser un disque SSD M.2 avec votre console PS5, celui-ci doit être équipé d’un système de dissipation de la chaleur efficace doté d’une structure de refroidissement, comme un dissipateur thermique. Vous pouvez en ajouter un vous-même à votre disque SSD M.2, que celui-ci soit simple ou double face. Il existe également des disques SSD M.2 dotés de structures de refroidissement (comme des dissipateurs thermiques) intégrées.

: pour utiliser un disque SSD M.2 avec votre console PS5, celui-ci doit être équipé d’un système de dissipation de la chaleur efficace doté d’une structure de refroidissement, comme un dissipateur thermique. Vous pouvez en ajouter un vous-même à votre disque SSD M.2, que celui-ci soit simple ou double face. Il existe également des disques SSD M.2 dotés de structures de refroidissement (comme des dissipateurs thermiques) intégrées. Vitesse de lecture séquentielle : Vitesse d’au moins 5500 Mo/s recommandée

: Vitesse d’au moins 5500 Mo/s recommandée Largeur du module : 22 mm (disques d’une largeur de 25 mm non pris en charge)

: 22 mm (disques d’une largeur de 25 mm non pris en charge) Format : 2230, 2242, 2260, 2280 et 22110 (type M.2). Vous retrouverez ces références dans les informations de vente des périphériques SSD M.2. Les deux premiers chiffres correspondent à la largeur, tandis que les chiffres restants concernent la longueur.

: 2230, 2242, 2260, 2280 et 22110 (type M.2). Vous retrouverez ces références dans les informations de vente des périphériques SSD M.2. Les deux premiers chiffres correspondent à la largeur, tandis que les chiffres restants concernent la longueur. Type de socket : Socket 3 (clé M)

: Socket 3 (clé M) Dimensions totales avec la structure de refroidissement : moins de 110 mm (longueur) x 25 mm (largeur) x 11,25 mm (hauteur) / Espace sous la carte < 2,45 mm / Espace au-dessus de la carte < 8 mm

Sony complète sa liste en précisant que la PS5 prend en charge les périphériques SSD M.2 simple et double face, mais pas les SSD M.2 SATA.

Dimensions max pour le SSD M.2 de la PS5 – Crédit : Sony

Les prérequis sont précis afin de détromper au maximum le consommateur. Sony se couvre d’ailleurs derrière, précisant que « SIE ne fournit aucune garantie quant au fonctionnement des périphériques SSD M.2 respectant les spécifications prescrites avec votre console, et rejette toute responsabilité quant au choix, aux performances ou à l’utilisation de produits tiers. »

Montage d’un dissipateur sur un SSD M.2 – Crédit : Sony

PS5 : quels sont les SSD M.2 compatibles ?

C’est donc aux joueurs de faire très attention au modèle de SSD M.2 qu’ils utiliseront. Pour l’heure, un seul constructeur a annoncé son premier produit compatible. Il s’agit d’un partenaire de longue date de PlayStation : Seagate. Son modèle est le FireCuda 530, un SSD qui « satisfait aux exigences de Sony, en termes de performance et de dimensions requises pour la PS5 », comme il l’explique dans son communiqué.

FireCuda 530 Heatsink – Crédit : Seagate

Ce SSD FireCuda 530 serait une aubaine si ses tarifs n’étaient pas aussi refroidissant :

FireCuda 530 Heatsink 500 Go : 169,90 €

FireCuda 530 Heatsink 1 To : 279,90 €

FireCuda 530 Heatsink 2 To : 589,90 €

FireCuda 530 Heatsink 4 To : 1109,90 €

Pour avoir au moins autant de stockage que déjà installé dans la PS5, il faut donc débourser la moitié de son prix. Un concept en soi. Si l’on tient compte du stockage réellement disponible dans la console, le 500 Go est déjà plus abordable.

Seagate précise que son SSD permet d’atteindre 7300 Mo/s en lecture séquentielle et à 6900 Mo/s en écriture séquentielle, soit des données supérieures aux exigences de Sony. Tant mieux puisque le constructeur japonais précise bien que « tous les jeux ne bénéficieront pas forcément des mêmes performances qu’avec le disque SSD interne ultrarapide de la console PS5, même si la vitesse de lecture séquentielle du périphérique SSD M.2 est supérieure à 5 500 Mo/s. »

Enfin, comme pour troller les testeurs de la bêta, Sony termine son laïus par « Si vous avez des problèmes en jouant à un jeu installé sur le stockage SSD M.2, déplacez le jeu vers le stockage interne ultrarapide de la console. »

Ajouter un SSD M.2 à la PS5, est-ce la meilleure solution ?

L’autre solution, Sony l’a déployée en avril dernier. Il s’agit du support externe. Nous avions pu tester ce procédé qui permet de sauvegarder ses jeux PS4/PS5 sur un SSD externe et même d’installer et lancer les jeux PS4 depuis ce support externe. Après une batterie de tests, nous avions validé cette fonction qui est très efficace et rapide, même en se contentant d’un SSD en USB 3.0.

Western Digital My Passport Go (500 Go) 79,93€ > Amazon

Un SSD externe est une excellent solution pour élargir le stockage de la PS5 – Crédits : Edouard le Ricque / Tom’s Guide

Les SSD externes ont l’avantage d’être moins onéreux que les M.2. Prenez le My Passport de Werstern Digital : en 500 Go, il est facturé moins de 80 €. C’est la moitié du prix de base du FireCuda 530.

En récapitulant, un SSD externe suffit pour stocker ses jeux PS5 que l’on peut ensuite recopier sur la console et on peut aussi y lancer ses jeux PS4. Le SSD interne a pour lui de pouvoir exécuter les jeux PS5. Alors à moins de vouloir avoir à disposition immédiate une tripotée de jeux PS5, nous émettons quelques réserves quant à l’utilité réelle d’opter pour un SSD M.2.