PS5 : Sony conseille de ne pas acheter de SSD M.2 pour augmenter l’espace de stockage

La PlayStation 5 et le SSD NVMe WD_Black SN 850 – Crédits : Sony / Western Digital / Galaxie Media / Auriane Polge

Cela fait maintenant quelques jours que les joueurs ont découvert qu’ils ne pourront pas augmenter l’espace de stockage SSD de la console next-gen. La PlayStation 5 et la PlayStation 5 Digital Edition s’apprêtent à être commercialisées le 12 novembre aux États-Unis et le 19 en France. Elles sont équipées d’un SSD ultra rapide de 825 Go avec un débit de 5 Go/s. Cela permet de réduire drastiquement les temps de chargement, voire même les faire disparaître. Néanmoins, beaucoup de joueurs gardent pour le moment un avis mitigé sur le SSD de la console de Sony. Bien qu’il soit annoncé avec une capacité de stockage de 825 Go, il semblerait bien qu’il n’y a en réalité que 667 Go d’espace libre. Une première déception pour les joueurs qui pensaient alors se rabattre sur l’extension de stockage SSD.

Les joueurs vont devoir attendre l’arrivée d’une mise à jour du logiciel système

Contre toute attente, il ne sera pas possible d’augmenter l’espace de stockage SSD à la sortie de la PS5. Mark Cerny qui est l’architecte de la console l’avait déjà annoncé il y a quelques jours, mais Sony vient de le confirmer officiellement en ajoutant quelques détails dans sa FAQ. Le constructeur japonais a déclaré que : « cette fonctionnalité sera disponible sur PS5 après son lancement dans le cadre d’une mise à jour du logiciel système. Nous partagerons plus de détails à l’avenir, notamment sur le type de disque de stockage SSD M.2 compatible avec la console ».

Pour rappel, Sony avait présenté l’emplacement M.2 PCIe 4.0 dans la vidéo officielle de démontage de la PS5. Depuis cette vidéo, certains joueurs commençaient à prévoir d’acheter un SSD M.2 afin de pouvoir installer davantage de jeux sur leur console next-gen. D’ailleurs, Walmart avait affiché par erreur l’étiquette d’un SSD de 500 Go pour la PS5 à 115 $.

L’absence de cette fonctionnalité sera-t-elle vraiment un inconvénient au début du cycle de vie de la PS5 ?

Nous ne pouvons pas encore évaluer l’impact de l’absence de la fonctionnalité d’extension de stockage SSD. De nombreux joueurs sont déçus, mais il ne faut pas non plus oublier que le catalogue des jeux next-gen reste assez pauvre pour le moment. Parmi les fans qui vont se procurer la PS5 dès sa sortie ou qui l’ont déjà précommandée, certains l’achètent surtout en prévision des jeux futurs. Ils peuvent aussi profiter des jeux rétrocompatibles qui bénéficient de temps de chargement plus courts et dont les performances ont été améliorées.

Enfin, Sony n’a pas donné de date précise quant à l’arrivée de cette tant attendue mise à jour du logiciel système. Il est resté plutôt vague sur le sujet. Par contre, il a bien précisé qu’il ne conseille pas d’acheter un SSD M.2 spécialement pour la PS5. Le constructeur japonais donnera plus de détails prochainement et il révèlera bien entendu les performances minimales recommandées pour l’achat d’un SSD M.2.

Source : Screen Rant