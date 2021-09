Xbox Series X/S : une carte d’extension de stockage 512 Go moins chère bientôt disponible ?

L’espace de stockage des Xbox Series X et S pourrait bientôt être augmenté avec une carte d’extension moins chère que la seule option du moment qui est une carte Seagate de 1 To. Seagate serait en train de préparer une carte de 512 Go.

Depuis la sortie des Xbox Series X et S l’année dernière, les joueurs ont une seule option à leur disposition s’ils souhaitent étendre l’espace de stockage disponible. La seule manière d’installer plus de jeux sur sa console next-gen signée Microsoft est de se procurer une carte d’extension de stockage Seagate. À l’heure actuelle, un seul modèle est proposé. Il s’agit de la carte 1 To qui offre les mêmes performances que le SSD à l’intérieur de la console pour 249,99 €.

Carte d’extension de stockage Seagate de 1 To pour les Xbox Series X/S – Crédit : Microsoft

Un nouveau modèle moins cher de la carte d’extension de stockage Seagate serait en préparation pour les Xbox Series X et S. Il offrirait 512 Go d’espace de stockage supplémentaire. Selon le référencement de Micromania qui a été découvert, la carte 512 Go de Seagate serait vendue à 154,99 €. D’ailleurs, Microsoft aurait prévu des Xbox Series X et S plus puissantes dès 2022.

Une carte d’extension Seagate de 512 Go à 154,99 € pour les Xbox Series X/S

Les Xbox Series X et S accueillent respectivement 1 To et 500 Go de SSD. Leur espace de stockage est donc correct, mais les jeux next-gen prennent de plus en plus de place comme Microsoft Flight Simulator et ses 150 Go requis pour l’installation. Nous vous avions d’ailleurs partagé une astuce pour libérer du stockage sur votre Xbox Series X et S si vous utilisez un disque dur externe.

L’arrivée d’une nouvelle carte d’extension Seagate de 512 Go serait une aubaine pour de nombreux joueurs à la recherche d’une solution plus abordable. Néanmoins, la différence entre les deux modèles de 512 Go et 1 To serait de 100 € si les informations en fuite sont correctes. La nouvelle carte proposerait donc deux fois moins de stockage que l’actuelle, mais elle ne serait pas deux fois moins chère.

Du côté de Sony et de la PlayStation 5, les joueurs ont plus de liberté. Depuis la prise en charge des SSD M.2 au mois de juillet, les joueurs peuvent acheter n’importe quel SSD interne compatible. Plusieurs modèles sont disponibles. Les joueurs peuvent aussi faire des économies en achetant un SSD M.2 sans dissipateur thermique d’origine, à condition d’acheter ce composant séparément.

Source : ComicBook