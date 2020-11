PS5 en stock : où l’acheter aujourd’hui sans précommande ?

La PlayStation 5 et la manette DualSense – Crédit : Sony

La PS5 est enfin en stock aujourd’hui. Sony commercialise la PlayStation 5 et la PlayStation 5 Digital Edition à 499,99 € et 399,99 € respectivement. Elles sont déjà sorties depuis le 12 novembre chez nos voisins outre-Atlantique. De nombreux revendeurs français ont été réapprovisionnés à temps pour le lancement de la console next-gen. Si vous n’avez pas réussi à précommander une console à temps avant que les stocks soient épuisés en quelques heures, voire quelques minutes, aujourd’hui est votre jour de chance. Bien entendu, vous allez devoir être réactifs. Les stocks sont tout de même limités et de nombreux joueurs vont sûrement se ruer dessus. Voici les revendeurs qui vont ouvrir les commandes en ligne de la PlayStation 5 et de la PlayStation 5 Digital Edition aujourd’hui.

La Fnac, Amazon, Boulanger, Cdiscount, Auchan et Leclerc vendront la PS5 aujourd’hui

La Fnac a annoncé que les commandes de la PS5 seront disponibles à partir de 10 h ce matin, jeudi 19 novembre. Si vous les ratez, vous pouvez toujours vous rabattre sur Amazon qui ouvre les commandes dès 13 h cet après-midi. Les autres revendeurs qui ont reçu du stock pour le lancement de la PS5 n’ont pas encore annoncé d’heure précise. Nous vous conseillons donc de surveiller leur site en rafraîchissant régulièrement.

Les revendeurs qui ont été réapprovisionnés pour le jour J sont par exemple Boulanger, Cdiscount, Auchan et Leclerc. En effet, Boulanger a précisé la semaine dernière sur Twitter que « de nouvelles quantités seront mises en vente, mais exclusivement sur notre site ». De plus, inutile de vous rendre en magasin puisque : « aucune prise de commande ne pourra être enregistrée en magasin ».

INFO #PS5 La sortie nationale est prévue le 19 novembre. De nouvelles quantités seront mises en vente, mais exclusivement sur notre site https://t.co/eQortOQMd2 ou notre application @boulanger 😉Aucune prise de commande ne pourra être enregistrée en magasin.#sibienensemble pic.twitter.com/aqYMIGKzUi — Boulanger (@boulanger) November 11, 2020

De son côté, Cdiscount a fait monter la hype auprès des joueurs en partageant sur Twitter une photo des stocks de la PlayStation 5 dans ses entrepôts. Il faut aussi savoir que certaines enseignes ont été réapprovisionnées, mais elles n’accepteront pas de commandes. Elles réservent effectivement les nouveaux stocks pour les précommandes qui ont été effectuées auparavant. C’est par exemple le cas de Micromania.

Elles sont arrivées dans nos entrepôts samedi 😍

🔜 PS5 pic.twitter.com/LMk6GjvSfJ — Cdiscount (@Cdiscount) November 16, 2020

Enfin, ne vous inquiétez pas si vous n’arrivez pas à commander une PlayStation 5 aujourd’hui. Sony a prévu une autre vague de réapprovisionnement avant Noël si vous voulez mettre une PS5 au pied du sapin. Faites également attention aux arnaques qui fleurissent sur les sites de vente et de petites annonces. Des joueurs se sont fait déjà fait avoir en achetant de fausses consoles à des prix exorbitants.

