PS5 : finalement, Sony ne supprimera pas vos films et séries achetés

Sony surprend en faisant marche arrière et en préservant les émissions Discovery sur PlayStation. Après l’annonce initiale de retrait, la société a renouvelé ses accords de licence, rassurant ainsi les acheteurs. Une décision inattendue qui permet aux utilisateurs de conserver leurs émissions préférées dans leur bibliothèque sans souci.

PS5 © Sony

Sony a rassuré celles et ceux qui avaient acheté des émissions Discovery sur le PlayStation Store, en annonçant qu’il ne les retirerait pas de leur bibliothèque, comme il l’avait prévu. La société a renouvelé ses accords de licence avec le réseau, après avoir suscité la controverse en voulant supprimer environ 1 200 titres.

Sony fait marche arrière et conserve les émissions Discovery sur PlayStation

Sony a vraiment surpris tout le monde en prenant une décision positive concernant les émissions Discovery sur PlayStation. Plus tôt ce mois-ci, ils avaient annoncé qu’ils allaient retirer ces émissions en raison d’accords de licence avec les fournisseurs de contenu, affectant des séries telles que MythBusters, Deadliest Catch et Cake Boss, entre autres. Les personnes ayant acheté ces séries sur le PlayStation Store risquaient de perdre l’accès à leur contenu sans possibilité de remboursement.

Heureusement, Sony a fait machine arrière et a confirmé que les émissions ne seraient plus retirées du réseau d’ici la fin de l’année, grâce à des accords de licence mis à jour. Malheureusement, la société n’a pas partagé les détails de ces nouveaux accords ni la raison de ce revirement.

Une question de propriété numérique

L’annonce initiale de Sony avait suscité la colère et la confusion chez les propriétaires de PS4 et de PS5, qui se sentaient lésés par cette décision. Certains ont même lancé une pétition en ligne appelant Sony à reconsidérer sa position ou à offrir une compensation aux personnes affectées.

Cet incident a soulevé des questions importantes sur la nature de la propriété numérique à une époque où les contenus deviennent de plus en plus dématérialisés. L’idée que l’achat d’un contenu numérique garantit un accès permanent a été sérieusement remise en question. Comme le montre cette situation, les contenus numériques sont vulnérables aux aléas des accords de licence entre les réseaux et les fournisseurs.