Le prix de la PS5 Pro vous décourage ? Sony vend désormais des PS5 reconditionnées à moindre coût

Sony a enfin dévoilé la PS5 Pro et sa fiche technique plus musclée lors d’une courte présentation. Mais pour bénéficier de ses performances graphiques décuplées, il faudra investir pas moins de 800 euros. Un prix pour le moins prohibitif qui a choqué bon nombre de joueurs dont votre serviteur. Si la machine se destine à un public de niche au vu de son tarif, Sony a également pensé aux petites bourses qui souhaitent faire l’acquisition d’une console de salon sans trop se ruiner.

Le constructeur nippon met désormais en vente des PS5 reconditionnées au prix plus doux. Une initiative qui devrait contenter les joueurs économes en quête d’une nouvelle machine de jeu. “Vous recevez un produit qui fonctionne comme neuf, avec de véritables pièces de remplacement PlayStation (si nécessaire), méticuleusement nettoyé, inspecté et testé”, détaille Sony sur le PlayStation Direct, sa boutique en ligne officielle.

PS5 reconditionnée : combien ça coûte ?

Certes, il s’agit du modèle classique et non pas de la PS5 Pro. Mais nombre de personnes y trouveront tout de même leur compte, faisant l’impasse sur les nouveautés graphiques du dernier modèle. La PS5 reconditionnée avec lecteur de disque est proposée au tarif de 449,99 euros. Elle coûte ainsi 100 euros de moins que la version neuve de la console. A ce prix, vous bénéficierez d’une garantie d’un an et de tous les accessoires (dont une Dualsense reconditionnée), câbles et manuels requis.

“Chaque produit PlayStation certifié remis à neuf fait l’objet d’un nouveau processus de certification rigoureux qui comprend des tests complets répondant aux mêmes normes fonctionnelles que les nouveaux produits PlayStation”, promet Sony qui précise toutefois que la machine peut souffrir de “quelques imperfections cosmétiques mineures”. Produit reconditionné oblige, des dysfonctionnements pourraient également survenir si vous êtes malchanceux.

Pour le moment, seul le modèle avec lecteur est mis en vente sur le magasin numérique du constructeur en France. Pour payer encore moins cher, il sera probablement possible à l’avenir d’opter pour une PS5 Digital Edition reconditionnée, laquelle étant déjà annoncée dans d’autres régions du globe.