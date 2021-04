PS5 : impossible d’utiliser la manette PS4 avec un jeu PS4, que faire ?

La PS5 permet de jouer à ses jeux PS4, comme nous l’avions vu lors de son test et quelques exceptions mises à part. Pour l’ensemble de ces titres, il est possible d’utiliser une bonne vieille DualShock 4 en lieu et place de la nouvelle manette DualSense. Certains préfèrent et surtout cela peut s’avérer pratique pour […]

La PS5 permet de jouer à ses jeux PS4, comme nous l’avions vu lors de son test et quelques exceptions mises à part. Pour l’ensemble de ces titres, il est possible d’utiliser une bonne vieille DualShock 4 en lieu et place de la nouvelle manette DualSense. Certains préfèrent et surtout cela peut s’avérer pratique pour jouer à deux sans avoir à investir tout de suite dans une seconde manette PS5.

Problème, certains joueurs peuvent se retrouver face à une console qui refuse d’utiliser la manette de la PS4 alors même qu’ils utilisent un jeu PS4. Puisque nous avons personnellement eu le souci, nous nous sommes dit que la solution pouvait intéresser plus d’un joueur PS5.

Mortal Kombat 11 sur PS5 et LG OLED48CX6 – Crédits : Edouard le Ricque / Tom’s Guide

DualShock 4 non reconnue sur PS5

Lorsque nous avons installé la version PS4 de Mortal Kombat 11, nous souhaitions tout bonnement faire un combat amical à deux. Une DualSense et une DualShock 4 en main, nous étions prêts. Mais après l’installation du jeu et sa mise à jour, la PS5 nous indique au lancement de jeu « Impossible d’utiliser la manette sans fil DualShock 4 pour jouer à des jeux PS5 ». En effet, c’est une limitation de Sony qui impose que les jeux PS5 soient joués avec des DualSense uniquement.

Mortal Kombat 11 sur PS5 – Crédits : Edouard le Ricque / Tom’s Guide

La raison de ce message est toute bête. L’éditeur du jeu, Warner Bros., a lancé une mise à jour PS5 de Mortal Kombat 11, laquelle a été téléchargée sur notre machine. Dès lors, c’est elle qui est lancée en priorité dessus. Puisqu’il s’agit d’une version PS5, elle requiert l’utilisation de DualSense, exclusivement.

La PS5 installe deux versions de certains jeux PS4

Mais ce n’est pas pour autant que la version PS4 du jeu n’est plus disponible. En effet, nous la retrouvons dans notre gestion du stockage. Au passage, on note qu’en profitant d’une mise à jour d’un jeu PS4 vers PS5, la console conserve les deux versions et donc occupe deux fois plus d’espace disque. Les 1 To de la PS5 partant vite, on est content de savoir cela pour y remédier le cas échéant.

La PS5 conserve les versions PS4 et PS5 du jeu, soit près de 160 Go… – Crédits : Edouard le Ricque / Tom’s Guide

Dans notre cas, nous sommes plutôt heureux que la version PS4 soit restée sur notre machine. Puisque c’est par elle que nous pouvons jouer à Mortal Kombat 11 avec une DualShock 4. Pour ce faire, il suffit de sélectionner les « … » situés à côté du bouton « Jouer au jeu » dans son interface. Là, le système propose de switcher vers la fameuse version PS4. Dès lors, plus de souci, la manette de la PS4 est parfaitement fonctionnelle.

La version PS4 du jeu est cachée dans le menu additionnel – Crédits : Edouard le Ricque / Tom’s Guide

Attention cependant à une dernière chose. Il se peut qu’en passant de la version PS4 à la version PS5 d’un jeu, et inversement, vos sauvegardes ne soient pas compatibles, ou soient écrasées. Un message l’indique si c’est le cas.

