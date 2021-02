PlayStation : State of Play annoncé pour demain, focus sur 10 jeux PS5 et PS4 qui sortiront « dans les prochains mois »

Sony a annoncé un nouveau State of Play qui se tiendra demain, jeudi 25 février à 22h heure française. Celui-ci va notamment proposer plus d’informations sur 10 jeux dont la sortie est proche.

Enfin ! Sony a dévoilé la date de sa nouvelle prise de parole. Le dernier State of Play datait d’octobre 2020, soit environ un mois avant la sortie de la PlayStation 5. Autant dire une éternité. Après un lancement très satisfaisant en termes de ventes, mais entaché par de gros problèmes de stocks, la PS5 manque encore de jeux. De nouveaux jeux, puisque rappelons-le, la PlayStation 5 est rétrocompatible, et propose un certain nombre de jeux « gratuits » à travers la PS Plus Collection. Nous allons donc enfin avoir des nouvelles sur ce que l’on peut attendre de cette année 2021 du côté de Sony et de la PlayStation 5.

Annonce du State of Play pour demain jeudi 25 février à 22h.

State of Play : update sur les jeux exclusifs PS4 et PS5, éditeurs tiers et indépendants

Annoncé sur le compte Twitter officiel de PlayStation, ce nouveau State of Play fera la part belle aux jeux. Sur le blog PlayStation, Sony explique que ce State of Play donnera de nouvelles informations sur 10 jeux PS4 et PS5. Première information donc, aucun jeu exclusif PS5 ne sera présenté ici. Il s’agira uniquement de jeux cross-gen. Ce n’est pas une surprise, puisque Sony avait déjà déclaré que la PS4 serait encore alimentée en jeux pendant plusieurs années.

Ce State of Play devrait durer une trentaine de minutes. Outre les nouvelles informations sur ces 10 jeux, Sony parle également de nouvelles annonces, et d’informations supplémentaires sur les jeux tiers et indépendants présentés au PS5 Showcase de juin 2020. Il est également précisé qu’aucune annonce relative au matériel ne sera faite. Nous n’en saurons donc pas plus sur le nouveau PlayStation VR, annoncé hier à la surprise générale.

State of Play returns this Thursday! Tune in live at 2 PM PT/5 PM ET to see updates and deep dives for games coming to PS4 and PS5.



— PlayStation (@PlayStation) February 23, 2021

Beaucoup de sorties de jeux en 2021 ont été repoussées, probablement à cause de la crise du Covid-19 et des problèmes de stocks de la PS5. Ce State of Play est donc une excellente nouvelle, tant le planning de sorties connues pour 2021 est mince. Après l’annonce de certaines dates de sorties au CES 2021, Sony avait retiré certaines dates du trailer, ce qui laissait entendre que l’attente pour certains jeux serait encore longue.

Le State of Play se tiendra demain Jeudi 25 février 2021 à 22h heure française. Il sera disponible en direct sur YouTube et Twitch, sur les comptes officiels de PlayStation.

