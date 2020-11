PS5 : rupture de stock mondiale, Sony promet un réapprovisionnement avant la fin de l’année

La PlayStation 5 est très convoitée par les joueurs à travers le monde. Cependant, tous les joueurs n’arrivent pas à mettre la main dessus. Lancée depuis le 12 novembre aux États-Unis et le 19 en France, la PS5 est très difficile à trouver à l’heure actuelle. Jim Ryan a lui-même confirmé lors une interview avec le journal russe Tass que « tout est vendu. Absolument tout est vendu ». Certains revendeurs avaient été réapprovisionnés à temps pour la sortie de la console en France. Bien évidemment, leurs stocks se sont très rapidement épuisés. Un joueur a même porté plainte contre la Fnac puisqu’il n’a pas pu retirer en magasin sa console précommandée. Il avait pourtant été averti la veille de l’indisponibilité de la console.

Une PlayStation 5 avec sa manette DualSense – Crédit : Kerde Severin / Unsplash

En plus de la pandémie qui a rendu les jeux vidéo encore plus populaires avec le confinement, la sortie de la PS5 coïncide avec les fêtes de fin d’année et Noël. Ces conditions réunies ont ainsi participé au « plus grand lancement de consoles PlayStation de tous les temps », selon Sony. En tout cas, rassurez-vous. N’abandonnez pas encore l’idée de pouvoir déposer une PlayStation 5 sous le sapin. Sony a prévu un réapprovisionnement.

Les revendeurs recevront de nouvelles PS5 avant la fin de l’année

Le compte Twitter officiel de PlayStation a tenu à remercier les joueurs du monde entier qui ont participé au lancement. Il a ensuite ajouté que « la demande pour la PS5 est sans précédent et nous tenons à vous confirmer que de nouvelles quantités de PS5 arriveront chez nos revendeurs d’ici la fin d’année ». C’est donc confirmé, il y a aura bel et bien un nouveau réapprovisionnement avant 2021. Sony vous conseille de rester en contact « avec vos magasins et sites de vente en ligne habituels pour connaitre les prochaines disponibilités ».

Restez en contact avec vos magasins et sites de vente en ligne habituels pour connaitre les prochaines disponibilités de #PS5. [2/2] — PlayStation France (@PlayStationFR) November 25, 2020

On peut tout de même noter que Sony n’a pas prévu un réapprovisionnement formel avec une date bien précise. Les joueurs sont conviés à surveiller eux-mêmes les revendeurs dans l’espoir de pouvoir commander une console next-gen. Ce n’est pas évident pour tout le monde et cela donne l’opportunité à certains d’amasser plusieurs consoles afin de les revendre à un prix bien plus élevé.

En effet, les arnaques sont nombreuses sur les sites de vente en ligne et les sites de petites annonces. En plus des véritables consoles vendues à prix d’or aux joueurs désespérés, il y a de faux boîtiers en plastique aux couleurs de la PS5 vendus à des prix exorbitants allant jusqu’à 1 000 $. D’ailleurs, un influenceur britannique s’est récemment fait critiquer après avoir vendu une PS5 à plus de 1 300 € alors qu’il l’avait reçue gratuitement de la part de Sony.

