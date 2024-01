PS5 : la dernière mise à jour empêche l’utilisation de cet accessoire adoré des tricheurs

Console PS5 ©Nik via Unsplash

La triche est un problème rampant dans les jeux vidéo, surtout dans les titres ayant une composante compétitive. Heureusement, les systèmes anti-triche sont en général capables de repérer les logiciels interdits. En revanche quand il s’agit d’accessoire et de triche matériel ils sont beaucoup moins efficaces.

Malheureusement ce genre de produit est nombreux et gâche un nombre de parties incalculables. C’est le cas notamment du Cronus Zen, un appareil permettant d’utiliser le combo clavier-souris sur console via l’émulation. Un avantage certain sur les jeux de type FPS ou ces périphériques sont bien plus précis qu’une manette.

Par chance ce genre d’accessoire non-officiels n’est pas vu d’un très bon œil par les entreprises comme Sony ou Microsoft. Alors que la dernière Xbox bloque déjà certains appareils de ce type (dont le Cronus Zen) c’est au tour de la PS5 de s’en débarrasser.

Sans Cronus Zen les FPS seront plus équilibrés

C’est grâce à la première mise à jour de 2024 de la console de Sony que les joueurs vont pouvoir souffler un peu. C’est une excellente initiative de la part de la firme japonaise. En effet ce type d’accessoire étant détesté par une grande majorité des joueurs.

Cronus Zen ©Cronus

S’en est donc fini de la frustration, après s’être fait abattre pour la douzième fois consécutive sur Overwatch 2 ou Modern Warfare 3. Cette mise à jour devrait remettre les pendules à l’heure et fournir une expérience “plus équilibrée” au joueurs.

Pour l’instant Cronus n’a pas prévu de mise à jour de son accessoire pour contourner celle de la PS5 et c’est tant mieux. En revanche, le constructeur précise que la dernière version de l’OS de la PS5 n’est pas obligatoire et que le Cronus Zen fonctionne très bien sur les précédentes.

La PS5 perd en accessibilité ?

En revanche, il y a tout de même un revers de la médaille en ce qui concerne cette affaire. En effet le Cronus Zen ne sert pas qu’à immiter un clavier et une souris mais peut également être utilisé pour brancher n’importe quel type de manette.

Cela comprend évidemment les périphériques adaptés aux personnes en situation de handicap. L’interdiction du Cronus Zen pourrait forcer ces joueurs à se rabattre sur la manette Access de Sony vendue 90 euros.

Ainsi la fin du Cronus Zen fait le bonheur des uns mais aussi le malheur des autres. Si réduire le nombre de “tricheurs” est une excellente chose, la réduction des options d’accessibilité l’est un peu moins. Quoi qu’il en soit, il est peu probable que Sony revienne sur sa décision. Cet accessoire haï par certains joueurs va certainement rester banni encore quelques temps.

TL;DR Certains accessoires non-officiels offrent un avantage sur console, c’est le cas du Cronus Zen.

Ce périphérique permet d’utiliser le combo clavier-souris, bien plus précis qu’une manette lambda.

Heureusement, Sony a bloqué l’utilisation du Cronus Zen avec la dernière mise à jour de la PS5.

Source : Insider Gaming