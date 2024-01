PS5 : la première mise à jour de 2024 est là, quelles nouveautés ?

Sony vient de publier une nouvelle mise à jour du logiciel système de la PlayStation 5, apportant des améliorations audio et quelques autres petites fonctionnalités pratiques. Alors, quoi de neuf ?

PS5 : la mise à jour 24.01-08.60.00 est disponible

TL;DR Les écouteurs sans fil PULSE Explore reçoivent un égaliseur audio et une fonction sidetone.

La Party s’enrichit d’un historique des groupes.

La mise à jour améliore les performances et la stabilité du logiciel système.

Après une grosse mise à jour sortie cet été, Sony a publié une nouvelle mise à jour du logiciel système de la PlayStation 5, apportant une série d’améliorations aux écouteurs sans fil PULSE Elite et Explore, ainsi que d’autres petites fonctionnalités pratiques.

Des améliorations audio au menu

La mise à jour du système, estampillée 24.01-08.60.00, met à jour le logiciel du périphérique pour les écouteurs sans fil PULSE Explore. Cette mise à jour apporte deux nouvelles fonctionnalités :

Un égaliseur audio qui vous permet d’ajuster le son à votre guise.

Une fonction sidetone qui vous permet d’entendre votre propre voix dans vos écouteurs.

L’égaliseur audio permet d’ajuster le son à sa guise. Cela peut être utile pour améliorer la qualité du son des jeux, mais aussi des films ou de la musique. L’égaliseur propose une variété de préréglages, mais il est possible de créer ses propres réglages personnalisés.

La mise à jour introduit également une fonction de sidetone, qui permet d’entendre sa propre voix dans ses écouteurs. Pratique pour éviter de parler trop fort ou pour s’assurer que l’on est bien compris lors de conversations vocales.

Les Party s’améliorent (un peu) aussi

La mise à jour apporte également une nouvelle fonctionnalité liées aux Party, permettant d’accéder à un historique des groupes auxquels on a participé. Utile pour retrouver des groupes auxquels on a participé il y a longtemps ou pour rejoindre rapidement un groupe que l’on a utilisé récemment.

Bien sûr, la mise à jour « améliore les performances et la stabilité du logiciel système », ainsi que la convivialité des messages et de certains écrans. La mise à jour est disponible dès maintenant et sera téléchargée automatiquement lors du démarrage de la console.

