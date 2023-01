PS5 : la nouvelle mise à jour est là avec prise en charge de la DualSense Edge

DualSense Edge © Sony

Le moment est venu une fois de plus : Sony vient de publier la dernière mise à jour du firmware pour PS5. Lancez votre console et vous constaterez qu’elle est prête à être téléchargée et installée (vous devrez également vous connecter après avoir accepté les conditions d’utilisation mises à jour). Avec un peu plus de 1 Go, il ne vous faudra pas trop de temps pour faire le tri.

La PS5 prend enfin en charge la DualSense Edge

Comme d’habitude, les notes officielles sur la mise à jour du système PS5 sont extrêmement concises et ne permettent pas d’obtenir de grandes informations, même si la mise à jour 22.02-06.50.00 semble avoir été spécifiquement pensée pour accueillir la nouvelle manette DualSense Edge, à travers quelques astuces qui devraient mieux intégrer la manette, qui arrive ce mois-ci.

Cette fois la version 22.02-06.50.00 n’a pas une mais deux notes de mise à jour. Les voici :

La manette sans fil DualSense Edge est désormais prise en charge.

Cette mise à jour du logiciel système améliore les performances du système.

Les mises à jour du firmware ne changent donc pas grand-chose si ce n’est que celle-ci prépare votre console à l’arrivée de la nouvelle manette de Sony. Pour récapituler, il s’agit d’une manette haut de gamme, exclusive à la PS5 qui arrivera le 26 janvier 2023. Elle offrira une plus grande flexibilité avec des boutons personnalisables, des profils différents et des boutons orientés vers l’arrière. Dès que vous mettrez à jour votre PS5 avec ce nouveau firmware, la manette Edge sera prête à l’utilisation.

À 239,99 €, la DualSense Edge apportera donc plusieurs avantages, à l’exception de son autonomie qui sera plus faible. À savoir que la prochaine mise à jour majeure de la PS5 arrivera le 8 mars 2023. Selon la presse spécialisée, elle proposera enfin l’intégration complète de Discord, en plus de la possibilité de jouer à des jeux PS5 via cloud gaming. La bêta de ce firmware sera lancée dans les prochains jours et se terminera le 30 janvier.