PS5 : la plus grosse mise à jour de l’année est disponible, voici les nouveautés

Une nouvelle mise à jour du firmware est en ligne pour tous les propriétaires de PlayStation 5. Il s’agit de la dernière mise à jour majeure du micrologiciel du système, après une (longue) période de test. L’ajout principal de cette mise à jour est la prise en charge de la résolution 1440p. Les listes de jeux sont également disponibles, entre autres.

C’est parti pour la 1440p sur PS5

La résolution en 1440p propose un format d’image en 2560 x 1440 (16:9). Elle n’est pas bien courante sur la plupart des téléviseurs, qui proposent majoritairement du 1080p ou de la 4K, mais reste populaire pour les moniteurs de PC en tant que point intermédiaire les deux.

La PS5, qui ne pouvait auparavant détecter que la 1080p et la 4K, la prend donc désormais en charge. Il y a cependant une mise en garde : l’utilisation de 1440p désactive la prise en charge du VRR (taux de rafraîchissement variable), qui ne fonctionne qu’en 1080p et en 4K. Le VRR est souvent utilisé dans les jeux et sur les écrans qui le prennent en charge pour éliminer les déchirures d’écran en synchronisant le taux de rafraîchissement de l’affichage avec la fréquence d’images du jeu.

Le firmware comprend d’autres nouveautés, comme la fonctionnalité de liste de jeux, très demandée. Ces listes se retrouvent dans votre bibliothèque. Vous pouvez de ce fait dorénavant créer jusqu’à 15 listes de jeux, avec jusqu’à 100 jeux à ajouter par liste. Un peu de rangement ne fera pas de mal à toutes celles et ceux qui possèdent beaucoup de titres dans leur bibliothèque.

Les joueurs peuvent aussi comparer rapidement l’audio 3D et la stéréo sur un seul écran pour décider quels préréglages ils préfèrent. La PS5 prend désormais en charge des éléments tels que le déclenchement d’une recherche YouTube via la commande vocale (en anglais, par contre). Pour les utilisateurs de PS App, la mise à jour ajoute la possibilité de lancer une session PS5 Remote Play directement via l’application, entre autres.

Les nouveautés sont listées ici.