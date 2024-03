PS5 : l’émulation PS2, un rêve bientôt réalité ? Un expert du retrogaming travaille avec Sony

Et si un émulateur de jeux PS2 et PS1 était bientôt disponible sur PS5 ? Une entreprise spécialisée dans l’émulation travaille avec Sony pour porter davantage de classiques sur la console actuelle du constructeur japonais.

© Sony

Les acteurs du marché du jeu vidéo savent exploiter le filon de la nostalgie pour vendre leurs produits. Il suffit de voir le nombre de remakes et de remasters qui arrivent sur PC et consoles ces dernières années. Avant la sortie d’une nouvelle machine, une partie du public milite pour que la rétrocompatibilité soit de mise.

Les services comme le Xbox Game Pass, le Nintendo Switch Online et le PlayStation Plus regorgent de titres du passé qui semblent toujours attirer les joueurs. Le catalogue du PS Plus pourrait justement accueillir encore plus de jeux PS1 et PS2 à l’avenir si l’on en croit cette révélation d’une entreprise spécialisée dans l’émulation.

Un émulateur PS1 et PS2 bientôt disponible sur PS5 ?

Le retrogaming a la cote et Sony en est bien conscient. Visiblement, le constructeur japonais veut amener davantage de jeux de la PS2 sur PS5. Sur sa page LinkedIn, l’entreprise Implicit Conversions indique qu’elle « travaille avec Sony pour porter les jeux PS1, PS2 et PSP sur la PS4 et la PS5 ».

Le spécialiste de l’émulation ajoute que parmi ses partenaires figurent des studios tels que Disney Interactive, Bandai Namco, Square Enix, Konami ou Capcom. Après cette découverte faite par des utilisateurs de Reddit, Implicit Conversions a légèrement modifié cette description pour indiquer qu’elle n’opérait pas seulement pour Sony, mais pour différents clients.

Toutefois, l’entreprise précise qu’elle a déjà « lancé plus de 60 titres sur le PlayStation Plus Premium » dont Resident Evil 2 ou Ape Escape, un des premiers jeux rétros sortis dans le catalogue. Si l’arrivée d’un véritable émulateur PS1 ou PS2 capable de lire les CD sur PS5 semble difficile à envisager, les abonnés pourront probablement se (re)plonger dans de nombreux titres rétros sur le PS Plus dans les mois à venir.

Sony ajoute déjà des classiques régulièrement au PlayStation Plus Premium et pourrait bien accélérer son rythme de publication. La récente levée de boucliers de la communauté suite à la disparation de l’émulateur Yuzu, attaqué par Nintendo, montre que la passion du rétrogaming est toujours forte.