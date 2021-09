PS5 : pas de différence « significative » entre l’ancienne et la nouvelle version

L’ancienne et la nouvelle version de la PS5 ne sont pas finalement pas si différentes. Digital Foundry et Gamers Nexus ont vérifié tous les changements de la console next-gen de Sony. Ils en ont déduit qu’il n’y a pas de différence significative.

Après les multiples rapports concernant la nouvelle version de la PS5 qui ont fait débat sur la toile, Digital Foundry a mis la console à l’épreuve avec Gamers Nexus. La célèbre chaîne YouTube a déclaré que : « oui, il y a une nouvelle PlayStation 5 – et oui, le modèle CFI-11000 a une solution de refroidissement révisée…mais dans quelle mesure les changements sont-ils réellement importants pour l’utilisateur final, et les performances de jeu sont-elles inchangées ? »

La nouvelle version de la PS5 – Crédit : Digital Foundry

À la fin du mois d’août, le youtubeur Austin Evans a été le premier à mettre la main sur la nouvelle version de la PlayStation 5 qui commençait à être commercialisée dans le monde entier. Après l’avoir démontée, il s’est rendu compte que le dissipateur thermique était plus petit et plus léger d’environ 300 g. Les températures extérieures de la console semblaient plus élevées et les joueurs se sont rapidement inquiétés de ce changement.

Les deux versions de la PS5 ont les mêmes performances en jeu

Quelques jours après la vidéo d’Austin Evans qui a fait fureur, Igor’s Lab a réalisé des tests plus approfondis de la console next-gen. En mesurant la chaleur à l’extérieur de la PS5, Igor’s Lab s’est même rendu compte que le processeur de la nouvelle PS5 est moins chaud de 10°C. Par la suite, Igor’s Lab a placé 12 capteurs directement sur le PCB de la console, à l’intérieur. Il en a conclu que la nouvelle version CFI-1100 chauffe beaucoup moins et elle est aussi performante que l’ancienne.

Finalement, Digital Foundry et Gamers Nexus ont démonté la console et analysé ses performances pour les comparer à celles de l’ancienne version. Ils ont découvert que : « dans tous les termes pratiques, il n’y a pas de différence significative entre l’ancienne et la nouvelle PS5 ». Non seulement le dissipateur thermique a été changé, mais Sony a aussi modifié la carte mère et le circuit imprimé de sa console next-gen. Par conséquent, certains composants chauffent plus facilement que ceux de l’ancienne version tandis que d’autres sont plus froids. Selon Digital Foundry, « il n’y a aucune preuve que cela présente quelque chose qui mérite d’être préoccupant, en supposant que vous gardiez votre PS5 dans un endroit bien ventilé ».

Les deux versions de la PS5 ont donc les mêmes performances en jeu. Les joueurs ne peuvent pas se rendre compte d’une quelconque différence. Vous pouvez donc acheter la nouvelle version, si vous la trouvez, les yeux fermés. Digital Foundry a confirmé que : « la question principale de savoir si la nouvelle PS5 est meilleure ou pire que le modèle de lancement peut être résolue en disant qu’elles sont pour la plupart à peu près les mêmes, certainement en termes d’expérience de l’utilisateur final ».

