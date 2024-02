La PS5 entre dans la dernière étape de sa vie, Sony prépare la PS6

© Envato

Sony a annoncé que la PS5 entre “dans la dernière phase de son cycle de vie”

La PS6 prépare donc sa sortie, prévue pour 2028

Sony dévoile également que la console ne s’est pas aussi bien vendue que ses prévisions

Vous n’avez sûrement pas vu le temps passer, comme nous tous, mais déjà 3 ans et demi que la PS5 a été lancée. La console atteint la moitié de sa vie et tous les regards se tournent vers la PS5 Pro mais surtout la PS6 qui promet d’être la plus puissante des consoles de sa génération.

Sans surprise, Sony annonce donc que la PS5 entre “dans la dernière phase de son cycle de vie”. Malheureusement, la console n’a pas totalement répondu aux attentes de la firme en termes de ventes lors de l’exercice financier actuel.

La PS5 entre dans la dernière étape de sa vie, la PS6 arrive

Si Sony parle de “dernière phase” pour la PS5, c’est que la console est à la moitié de sa vie. Pour rappel, on s’attend à ce que la PS6 arrive en 2028. Cette déclaration a été faite par Naomi Matsuoka, vice-président senior de Sony, et rapportée par Bloomberg.

Nouvel objectif pour la firme lors de cette “dernière phase” ? Toujours selon le média, Sony annonce “mettre l’accent sur l’équilibre entre la rentabilité et les ventes”. L’entreprise anticipe que le “rythme annuel des ventes de matériel PS5 commencera à baisser à partir de la prochaine année fiscale” qui débute en avril 2024 jusqu’à la fin du mois de mars 2025.

L’objectif en termes de ventes n’a pas été atteint

Si la PS5 n’a pas répondu aux attentes en termes de ventes, c’est que l’entreprise s’était fixée un objectif de 25 millions d’unités vendues lors de l’exercice financier actuel. La société a donc revu ses prévisions à la baisse pour 21 millions. La période de Noël n’a pas été aussi porteuse qu’attendue.

Lors du troisième trimestre qui s’est terminé le 31 décembre 2023, ce sont 8,2 millions de consoles qui ont été vendues contre 7,1 millions à la même période, en 2022. Une hausse, certes, mais cela reste en deçà de ce que Sony visait.

L’année 2024 sera plus rentable pour Sony ? Pas sûr lorsque l’on sait qu’aucune grosse exclusivité n’est au programme pour le géant qui l’admet lui-même. Pas de God of War ou de The Last of Us pour redresser la barre.